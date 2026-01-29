Revolut planea alcanzar los 8 millones de clientes en España en 2026 a los mandos de su equipo Audi en la Fórmula 1

España es uno de los mercados de mayor crecimiento para Revolut, que también está expandiéndose en Latinoamérica y ha integrado su plataforma Business en la operativa del equipo Audi F1.

Revolut ha firmado un acuerdo trianual con Audi para patrocinar su equipo en la Fórmula 1, lo que potenciará su visibilidad a nivel mundial.

El neobanco ha fichado a Santiago Pérez Olano como nuevo CEO en España y prevé reforzar sus oficinas con 800 nuevos empleos y desplegar 200 cajeros automáticos físicos.

Revolut planea alcanzar los 8 millones de clientes en España en 2026, lo que supondría un crecimiento del 33% respecto al año anterior.

Revolut va a toda velocidad en su expansión por España. Orientativamente, a los más de 370 km/h a los que un bólido de Fórmula 1 puede alcanzar en la recta más larga de un circuito de carreras.

El neobanco ha cerrado el 2025 con algo más de 6 millones de clientes en nuestro país, y su ambición pasa por alcanzar los 8 millones de clientes para el cierre de este ejercicio.

De cumplirse, supondría ampliar su base de usuarios en un 33%, tal y como ha avanzado Ignacio Zunzunegui, responsable de Crecimiento para el Sur de Europa y Latinoamérica de Revolut, en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

La entidad de origen lituano está inmersa en un agresivo plan de expansión que le ha llevado en las últimas semanas a obtener la licencia bancaria completa en México y a presentar formalmente una solicitud para lograr una licencia idéntica en Perú.

El futuro lanzamiento en Perú le convertirá en el quinto país de América Latina al que Revolut planea ingresar, después de Brasil, México, Colombia y Argentina.

Entre tanto, España sigue en cabeza como uno de sus mercados de más rápido crecimiento. Precisamente en un momento de alta competencia donde Trade Republic y N26 no paran de lanzar nuevos productos y servicios, y tras conocerse las intenciones de desembarcar a corto plazo que tienen tanto el italiano UniCredit a través de su filial digital Aion Bank como el inglés Monzo.

Por ello, Revolut ha fichado como nuevo CEO en España a Santiago Pérez Olano, procedente de la empresa de remesas digitales Remitly.

Si bien la compañía no ha hecho declaraciones al respecto, fuentes del mercado alaban el perfil transversal de Pérez Olano, con gran experiencia en el mundo de la tecnología, las finanzas y las relaciones comerciales con Latinoamérica, donde Revolut está incidiendo cada vez más.

En España, además de potenciar su plataforma de inversión, reforzar con hasta 800 nuevos empleos sus oficinas de Madrid y Barcelona hasta 2028, y desplegar 200 cajeros automáticos físicos en 2026, Revolut ha puesto muchos esfuerzos en su segmento de Revolut Business para pymes y negocios.

Según Zunzunegui, más de 1.000 empresas y comercios se adhieren cada semana a la plataforma de Revolut Business.

Pero si hay un componente emocional y publicitario que puede ayudar al despegue definitivo de Revolut, esa es la Fórmula 1. El neobanco ha suscrito un acuerdo trianual con Audi para patrocinar su entrada en la parrilla del campeonato este 2026.

Audi y la F1

El Audi Revolut F1 Team presentó hace unos días en Berlín el primer diseño del monoplaza, y desde el neobanco tienen muchas esperanzas puestas en el poder de fijación de marca que tiene el campeonato automovilístico a nivel mundial, desde Latinoamérica a EEUU, pasando por Asia, Oriente Medio y la propia Europa.

La escudería ha elegido como pilotos oficiales a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto de cara a una temporada en la que España contará con grandes alicientes.

Logo del Audi Revolut F1 Team. Revolut.

Además de los archiconocidos pilotos patrios -Fernando Alonso, en Aston Martin, y Carlos Sainz Jr, en Williams-, nuestro país tendrá dos Grandes Premios en su calendario: Barcelona-Catalunya en Montmeló, y el debutante Madring-Ifema en Madrid.

Audi es una de las dos marcas automovilísticas entrantes en la temporada 2026. La otra es Cadillac.

Como reconoce Zunzunegui, Revolut ha apostado por Audi por dos razones fundamentales: "Podíamos ser un patrocinador pequeño más en un equipo grande, o un patrocinador principal en un equipo pequeño o nuevo. Hemos optado por lo segundo porque la Fórmula 1 tiene un escaparate global y se nos va a ver mucho, y porque Audi suele ser exitoso en todos los proyectos deportivos que empieza".

Por si fuera poco, el acuerdo incluye la integración de Revolut Business en la operativa financiera del equipo.

Con todos estos ingredientes, Revolut aborda un 2026 de vértigo donde España será crucial en su matriz de resultados y donde su marca se verá por las pantallas de medio mundo gracias a la Fórmula 1.