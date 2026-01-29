El BEI y Santander movilizarán 900 millones de nueva financiación para defensa y otros sectores europeos

Estos acuerdos buscan reforzar la autonomía estratégica de la UE y su liderazgo tecnológico y en defensa ante la incertidumbre geopolítica.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado acuerdos de garantía con Santander por un valor total de 450 millones de euros. Estas garantías permitirán a Santander movilizar alrededor de 900 millones de nueva financiación para respaldar soluciones de financiación para las cadenas de suministro de empresas europeas que operan en sectores estratégicos.

Los acuerdos han sido anunciados este jueves por la presidenta del Grupo BEI, la española Nadia Calviño, durante la presentación de resultados del grupo en Bruselas.

En concreto, 400 millones de euros se destinarán a empresas del ecosistema europeo de seguridad y defensa a través del instrumento paneuropeo de financiación intermediada para cadenas de suministro del Grupo BEI, con una dotación de 3.000 millones de euros.

Santander es el cuarto gran banco europeo en firmar una operación en el marco de este programa.

Por ejemplo, hace un par de días se conoció que Santander, el ICO y EBN han prestado 60 millones de euros a SAPA para que aumente su producción en Europa y Estados Unidos, para así dar respuesta a la creciente demanda de su tecnología de transmisiones.

Mientras que, por otro lado, 500 millones se destinarán a mejorar el acceso a la financiación de empresas que operan en otros sectores estratégicos, como las tecnologías limpias, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales.

"Los acuerdos refuerzan la autonomía estratégica de la UE al consolidar el liderazgo tecnológico de Europa y sus capacidades de seguridad y defensa en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica", resaltan desde la entidad cántabra.