La Policía alemana registra las oficinas de Deutsche Bank por blanqueo de dinero

La Policía alemana ha registrado las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechas de blanqueo de dinero. La investigación se centra en relaciones comerciales pasadas con empresas extranjeras vinculadas al oligarca ruso Roman Abramóvich. Unos 30 policías incautaron pruebas en la sede central de Deutsche Bank durante la operación. Las acciones de Deutsche Bank cayeron hasta un 3% en la Bolsa de Fráncfort tras conocerse la noticia.

La Policía alemana ha registrado este miércoles las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín. Las autoridades han ejecutado estas acciones ante las sospechas de blanqueo de dinero.

Este movimiento tiene lugar en un momento delicado para la entidad, que este miércoles presenta el balance de 2025.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de las 10 de la mañana para incautar pruebas.

Según ha desvelado Spiegel, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales de Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramóvich.

Un portavoz de Deutsche Bank ha confirmado el registro de las oficinas y ha afirmado que coopera completamente con la Fiscalía de Fráncfort y con la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt). Con todo, según Efe, rehúsa dar más información sobre las causas de la investigación.

Las acciones de Deutsche Bank caían hasta un 3% en la Bolsa de Fráncfort tras la noticia de la investigación de la Fiscalía.