El Sepblac multa a Openbank con 40 millones por cuestiones de sus procesos internos

Openbank, el banco digital de Banco Santander, ha recibido una multa por parte del Sepblac, la unidad de prevención de blanqueo de capitales dependiente del Ministerio de Economía.

La multa tiene una cuantía de 40 millones de euros, según ha informado este viernes la agencia Bloomberg.

Un portavoz de Santander ha indicado que se ha producido una "revisión" por parte del Sepblac sobre cuestiones y procedimientos internos del banco digital.

"La revisión del Sepblac se refiere a cuestiones relacionadas con la actividad de Openbank en España de hace algunos años y que ya han sido plenamente subsanadas", ha afirmado el banco en un comunicado remitido a Europa Press.

"No guarda relación con ningún caso de blanqueo de capitales y se refiere a cuestiones de carácter interpretativo sobre normas de procedimientos y de control, en particular en relación a cuentas de clientes inactivos que estaban bloqueadas o no operativas", continúa el comunicado de Santander.

Según el banco, Openbank "ya ha dado respuesta" a estas cuestiones. También ha subrayado que "mantiene su firme compromiso con los más altos estándares regulatorios y de cumplimiento normativo".

El elevado importe de la sanción guarda relación con el tamaño de la matriz, ya que este tipo de sanciones se ponen en función del volumen de negocio de la empresa matriz.