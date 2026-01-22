Una consultora cree que, si BBVA hubiera prometido 100M a la cúpula del Sabadell, la opa habría triunfado

El ranking de banca privada en España lo lidera Santander Private Banking, seguido de CaixaBank Wealth Management y BBVA Banca Privada, con un mercado que ya supera el billón de euros bajo gestión.

El informe destaca que BBVA ha quedado en una posición de debilidad tras el intento fallido, mientras Sabadell ha salido reforzado como entidad independiente.

La opa hostil de BBVA sobre Sabadell obtuvo solo un 25,33% de aceptación entre los accionistas, lejos del umbral mínimo necesario para prosperar.

Un informe de Intelect Search considera que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell habría tenido éxito si se hubiera ofrecido un incentivo económico de 100 millones de euros a la cúpula directiva del Sabadell.

La fallida opa de BBVA sobre Banco Sabadell aún sigue dando que hablar más de un trimestre después de la constatación de su fiasco. La última opinión vertida sobre la operación, y que podría haber cambiado el curso de su historia de haberse llevado a cabo, llega del lado de la consultora especializada en headhunting de banca privada Intelect Search.

En un reciente informe, esponsorizado por Fidelity, los responsables del mismo señalan que "desde nuestra interlocución directa y continuada con el mercado de banca privada, la lectura es clara: más allá de cifras y porcentajes, este episodio ha situado a BBVA en una doble posición de debilidad, tanto por pérdida estratégica como por pérdida de percepción de control sobre la operación, mientras Banco Sabadell ha salido reforzado, consolidando su relato como entidad independiente".

En este sentido, tal y como desliza el documento, "de haberse articulado un incentivo económico suficientemente significativo para la cúpula directiva de Sabadell -en el entorno de los 100 millones de euros, con una distribución aproximada de 50 millones para el núcleo de los cuatro principales directivos y otros 50 millones para el resto del equipo-, el desenlace podría haber sido sensiblemente distinto".

Aunque no los menciona explícitamente, el informe se refiere, dentro del primer grupo, a directivos como Josep Oliu (presidente), César González-Bueno (CEO), Sergio Palavecino (director financiero), Gonzalo Barettino (secretario general) o David Vegara (director de Riesgos).

La opa hostil del banco vasco sobre el banco vallesano terminó, tras más de 17 meses de negociaciones, con apenas un 25,33% de síes entre los accionistas del Sabadell, bastante por debajo del umbral mínimo de aceptación. Después de que el consejo de administración hubiera recomendado a los accionistas en varias ocasiones rechazar la oferta.

Con todo, fuentes conocedoras de la operación confirman que nunca hubo ofrecimiento de ningún tipo por parte de BBVA a los primeros espadas del Sabadell y recuerdan que, cuando se activa una opa hostil, no puede existir ningún incentivo económico al consejo.

De haber existido, tendría que haber tenido lugar en la primera etapa, cuando la opa todavía era amistosa. Pero no fue el caso.

Por mayo de 2024, la carta que BBVA envió al consejo de administración de Banco Sabadell hablaba únicamente de lo siguiente: "La incorporación como consejeros no ejecutivos al consejo de administración de BBVA, al tiempo de materializarse la fusión, de tres miembros del actual consejo de administración de Banco Sabadell, elegidos de común acuerdo entre ambas partes".

Y concretaba: "Uno de estos consejeros sería propuesto como uno de los vicepresidentes del consejo de administración de BBVA".

Ranking de banca privada

El informe de Intelect Search llega en el marco de su ranking anual de Banca Privada, un mercado en España que, según sus cifras, ya ha superado el billón de euros bajo gestión, un 12% más que a cierre de 2024.

Santander Private Banking lidera el mercado con 205.000 millones de euros en activos, seguido de CaixaBank Wealth Management con 183.615 millones y BBVA Banca Privada con 164.593 millones.

Completan el top-5 Bankinter Banca Privada con 75.000 millones, que acaba de fichar en CaixaBank a Carlos Ayesa como su nuevo responsable en lugar de Joaquín Calvo-Sotelo, y Sabadell Urquijo con 72.473 millones de euros.

De cara a 2026, el foco del mercado de banca privada en nuestro país "apunta claramente a las operaciones corporativas, y en este contexto Singular Bank se perfila como el activo más estratégico del ejercicio", como se desprende del informe.

Aunque, como adelantó este periódico, el banco privado que dirige Javier Marín ha entrado en beneficios en 2025 por primera vez desde su adquisición en 2019 y tras la integración de UBS WM, su accionista mayoritario Warburg Pincus habría activado la exploración de una venta u operación corporativa, refleja el documento.

"Más allá de la cifra [de su valoración], el destino final de Singular Bank será, con alta probabilidad, la operación más relevante de 2026".

En otro orden, el barómetro de Intelect Search incide en que, aunque el registro del Banco de España contabilizó 336 nuevos agentes financieros o cambios de entidad en éstos a lo largo del año pasado, su análisis identifica únicamente 59 perfiles realmente especializados en banca privada, lo que "evidencia la creciente importancia de la cualificación y la dedicación efectiva al segmento de alto patrimonio".