Bankinter llevará sus depósitos a Irlanda en febrero y su Cuenta Nómina en septiembre

El banco ha entrado en el capital de la plataforma de criptoactivos Bit2Me, pero no prevé ofrecer criptomonedas a sus clientes a corto plazo.

Bankinter opta por un crecimiento prudente en hipotecas y banca de empresas, evitando riesgos y sin participar en la guerra de precios del sector.

La entidad cerró 2025 con un beneficio récord de 1.090 millones de euros, un 14,4% más que el año anterior y con un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 20,03%.

Bankinter lanzará sus depósitos en Irlanda en febrero o marzo y su Cuenta Nómina en septiembre u octubre, ampliando así su presencia internacional.

Bankinter ha vuelto a batir su récord de beneficio anual, tras cerrar el 2025 con un resultado neto superior a los 1.000 millones de euros. La primera vez que lo consigue en su historia.

Alejado de la guerra hipotecaria con tipos a la baja que se vive en el sector bancario, su hoja de ruta pasa por crecer en otros segmentos: créditos lombardos en la banca privada para invertir, la banca de empresas y sus dos geografías internacionales, Portugal e Irlanda.

Respecto a este último mercado, donde ya tiene licencia bancaria, el banco español llevará a la isla en "febrero o marzo" sus depósitos y en "septiembre u octubre" empezará a comercializar entre los clientes irlandeses su producto estrella, la Cuenta Nómina.

El banco naranja es muy popular entre los ahorradores gracias a una Cuenta Nómina que hoy todavía paga hasta un 5% TAE el primer año y hasta un 2% TAE el segundo o hasta 680 euros los dos primeros años para un saldo máximo remunerado de 10.000 euros.

Como ha explicado Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, durante la rueda de prensa correspondiente a la presentación de resultados del ejercicio 2025 (1.090 millones, un 14,4% más), la entidad ya cuenta con una larga lista de espera de clientes interesados por sus depósitos en Irlanda tras haberles contactado por email, y a lo largo de los dos próximos meses se lanzarán a mercado abierto.

Por su parte, el lanzamiento de la cuenta corriente será "progresivo". Primero sacarán una cuenta "sencilla", después una cuenta remunerada y, para después del verano, la joya de la corona, la Cuenta Nómina.

Aunque Ortiz no ha detallado si la Cuenta Nómina tendrá la misma remuneración y condiciones que en España, sí que ha puesto en valor que, "en Irlanda, no existen cuentas nóminas remuneradas". Por lo que, "sin duda, va a ser un éxito".

Hipotecas

La entidad ha cerrado el año con un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 20,03%, lo que supone un alza de 104 puntos básicos frente a 2024, y una ratio de capital CET1, la de mayor calidad, del 12,72%, tras mejorarla en 31 puntos básicos.

Sin embargo, no prevé iniciar un programa de recompras de acciones como están haciendo otros bancos competidores, sino que empleará el exceso de capital en reforzar su crecimiento en España, Portugal e Irlanda en segmentos como las hipotecas o la banca de empresas.

En cuanto a las hipotecas, su CEO ha sido clara: "No se pueden construir carteras deficitarias en hipotecas, porque eso es un riesgo a largo plazo".

"De 2005 a 2008, Bankinter fue el banco español que menos creció. Eso dice todo, sobre todo a raíz de lo que pasó con el estallido de la gran crisis financiera y nuestro buen desempeño posterior. Cuando uno ve burbujas, tiene que retirarse a los cuarteles de invierno", ha recordado Ortiz.

"Con hipotecas a tipo fijo al 2,20% durante 30 años, seguro que creces. Pero crecer de forma consistente y sólida no es tan fácil. Nosotros queremos crecer con calidad. Cuando uno ve que hay cosas que no son buenas para el banco y su sostenibilidad, nos vamos a apartar", ha dicho la CEO de Bankinter en un mensaje velado hacia la competencia.

Si bien Ortiz vislumbra que "el precio de la vivienda va a seguir subiendo en 2026 porque hay descompensación entre oferta y demanda, con mucha demanda y poca oferta, a nivel general no vemos una burbuja".

"No creo que haya una burbuja en las hipotecas, ni digo que le tenga que preocupar al supervisor, pero sí hay un comportamiento irracional en la industria. Espero que lleguemos a un comportamiento competitivo, pero no con precios irracionales. Por lo que no veo necesario poner límites a esta actividad", ha tranquilizado.

La primera ejecutiva del banco ha repasado otros temas como su reciente entrada en el capital de Bit2Me -donde también están BBVA, Unicaja y CecaBank- o el fichaje en CaixaBank de su nuevo jefe de banca privada: Carlos Ayesa.

En cuanto a la plataforma de criptoactivos, Bankinter lo ha hecho a modo de prueba y prospección dentro de su unidad de capital riesgo en el área de innovación, pero no tiene previsto ofrecer criptomonedas a sus clientes en el corto plazo. Es un acercamiento al sector a través de un player consagrado.

Respecto a su ofensiva en Banca Patrimonial, Ortiz ha alabado el perfil de Ayesa, que viene de CaixaBank, aunque ha afirmado que la línea comercial será continuista con la etapa anterior de Joaquín Calvo-Sotelo.

Después de saltarse su habitual práctica de promociones internas, "es muy bueno de vez en cuando traer un directivo externo con aire fresco para no caer en la endogamia. Su experiencia fuera nos va a abrir los ojos en algunos terrenos de la banca privada". Con todo, "la estrategia en Banca Patrimonial está muy asentada y va a ser la que es, no va a suponer un cambio de estrategia".