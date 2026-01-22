Bankinter gana un récord de 1.090 millones de euros en 2025, un 14,4% más

Las claves nuevo Generado con IA Bankinter obtuvo un beneficio neto récord de 1.090 millones de euros en 2025, un 14,4% más que el año anterior. El margen bruto ascendió a 3.047 millones de euros, un 5% más, mientras que el margen de intereses bajó un 1,8%, hasta 2.237 millones. La cartera hipotecaria creció un 5%, alcanzando los 38.300 millones de euros, y los depósitos de clientes aumentaron un 11,5%, hasta 96.190 millones. La tasa de morosidad de Bankinter descendió a 1,94% y el retorno sobre capital tangible (RoTE) subió hasta el 20,03%.

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.090 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 14,4% en comparación con las ganancias del año anterior, según ha informado este jueves el banco.

Los ingresos totales de la entidad (margen bruto) fueron de 3.047 millones de euros, un 5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se contrajeron un 1,8%, hasta los 2.237 millones de euros.

Por segmentos de negocio, el área de Banca Comercial y Privada en España ingresó 1.333,7 millones en el año, un 0,3% menos; mientras que el negocio de Banca de Empresas cayó un 6,7%, hasta los 1.116,7 millones. El área de Consumo en España se elevó un 1,9%, hasta los 280,2 millones.

Bankinter registró un margen bruto en Portugal de 366,7 millones, un 5,9% más, mientras que en Irlanda creció un 14%, hasta los 117,6 millones de euros. El segmento de Mercado de Capitales avanzó un 13,7%, hasta los 391 millones de euros.

Asimismo, dentro de la línea de ingresos, el banco contabilizó 795 millones de euros en comisiones netas, un 10,9% más, mientras que el resultado de las operaciones financieras fue de 32,2 millones, un 16,8% menos, y el rendimiento de los instrumentos de capital fue de 25,8 millones, un 71,1% más.

Balance de activos

El cambio contable del impuesto a la banca para este año ha provocado que la línea de "Otros productos y cargas de explotación", dentro de los ingresos, reduzca su impacto negativo a la mitad, hasta los 92,2 millones de euros.

Los gastos de personal en el conjunto del año fueron de 638,2 millones de euros un 7,3% más, mientras que el resto de costes de administración y las amortizaciones fueron de 461,3 millones, un 0,5% más.

Para 2025, el banco decidió dotar 74,6 millones de euros a provisiones, lo que supone una reducción del 15,3% frente a la cantidad destinada a tal fin en 2024. Asimismo, contabilizó un impacto negativo a nivel contable de 312,5 millones por deterioro de activos, un 13% menos.

A 31 de diciembre de 2025, Bankinter registraba en su balance activos valorados en 131.018,9 millones de euros, un 7,4% más. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela eran de 80.675,9 millones de euros, un 4,7% más.

Bankinter ha precisado que su cartera hipotecaria creció un 5% frente al año anterior, hasta los 38.300 millones de euros. La nueva producción avanzó a ritmos del 10%, hasta los 6.400 millones de euros. Con estas cifras la cuota de mercado de Bankinter se sitúa en el 5% tanto en España como en Portugal, y sube hasta el 7% en Irlanda.

Del total de la cartera crediticia, la entidad financiera cerró el año con un volumen de préstamos de dudoso recobro de 1.811,7 millones de euros, un 3,8% menos. Esto implica que durante 2025 logró reducir su tasa de morosidad en 17 puntos básicos, hasta el 1,94%.

De su lado, Bankinter también contabilizaba un total de pasivos a cierre del año de 124.607,4 millones de euros, un 7,3% más. El total de depósitos de los clientes se elevó un 11,5% en el año, hasta los 96.190,2 millones de euros.

La entidad registraba a cierre del año un retorno sobre capital tangible (RoTE) del 20,03%, lo que supone un alza de 104 puntos básicos frente al cierre de 2024. La ratio de capital CET1, la de mayor calidad, mejoró en 31 puntos básicos, hasta situarse en un 12,72%.

Fuera de balance, el banco gestionaba recursos de clientes valorados en 68.512,5 millones de euros, un 18,8% más. El patrimonio en fondos de inversión de terceros creció un 19,4%, hasta 28.873,1 millones, mientras que el de fondos de inversión propios era de 20,018,5 millones, un 24,3% más.

Los recursos situados en gestión patrimonial y Sicavs estaban valorados en 9.306,9 millones, un 16,8% más; mientras que las inversiones en alternativos eran de 5.314,8 millones, un 4,8% más. Los fondos de pensiones y contratos de seguro avanzaron un 14,4%, hasta quedarse cerca de 5.000 millones.