Revolut elige a Santiago Pérez Olano como su nuevo consejero delegado en España

Revolut ha elegido a Santiago Pérez Olano como nuevo consejero delegado en España, un nombramiento que está pendiente de pasar los procesos regulatorios pertinentes, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.

Preguntada por esta cuestión, la compañía ha declinado confirmar la noticia.

Pérez Olano sustituirá a Eduardo Pérez Toribio al frente del negocio de Revolut en España, después de que se conociese su salida el pasado mes de septiembre.

Su entrada en la entidad está prevista para febrero y se incorporará procedente de la empresa de remesas digitales Remitly, donde hasta ahora es responsable del negocio para Europa.

Con anterioridad, Pérez Olano desarrolló su carrera en Expedia, donde fue jefe de desarrollo de negocio en las regiones de EMEA y Latinoamérica, entre otros puestos, y en Fredericks Michael & Company, donde fue asociado sénior en el área de fusiones y adquisiciones.