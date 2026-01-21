CaixaBank coloca a Manuel Galarza en el consejo del consorcio de bancos europeos para la 'stablecoin'

El lanzamiento de la stablecoin del euro por parte del consorcio está previsto para la segunda mitad de 2026 y el grupo sigue abierto a sumar más entidades.

El consejo de supervisión de Qivalis incluye tres miembros rotatorios de los bancos fundadores y dos independientes con experiencia en banca y tecnología financiera.

El consorcio Qivalis está formado por bancos como ING, Danske Bank, UniCredit, Raiffeisen y BNP Paribas, además de CaixaBank.

CaixaBank ha nombrado a Manuel Galarza como su representante en el consejo de supervisión del consorcio europeo que impulsa la stablecoin Qivalis.

El consorcio de bancos europeos para el lanzamiento de una stablecoin del euro, del que forma parte CaixaBank, sigue dando pasos hacia su operatividad.

Después de anunciar su nombre (Qivalis) y de los principales responsables de su cúpula (Sir Howard Davies, presidente; Jan-Oliver Sell, CEO y Floris Lugt, director financiero), el grupo ha publicado ahora la composición de su consejo de supervisión.

En el consorcio, acompañan a CaixaBank bancos continentales como ING, Danske Bank, UniCredit, Raiffeisen o BNP Paribas, el último en adherirse.

Como era de esperar, y dado el gran tamaño que tiene el banco catalán, CaixaBank ha hecho valer su peso como promotor fundacional y ha logrado colocar en el consejo de supervisión a uno de sus principales directivos como representante: Manuel Galarza.

Galarza es el director de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito de CaixaBank, y antes fue su director de Cumplimiento, Control y Public Affairs. Proviene de la antigua Bankia, donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad, tras haber sido antes consejero delegado de Bancaja Inversiones.

Este había despuntado como director de Auditoría y Consultoría en Arthur Andersen & Co.

Qivalis ha aprovechado el Foro de Davos para mostrar al público los cinco miembros del consejo supervisor que acompañarán a Sir Howard Davies en su rol de presidente.

Rotatorios e independientes

Habrá tres delegados del consorcio actual con un turno rotatorio: Willem Hueting (desde KBC), Christian Wolf (Raiffeisen) y el propio Galarza, por parte de CaixaBank.

Asimismo, compartirán espacio con dos miembros independientes, caso de David Chreng (socio fundador de LeadBlock Partners y LeadBlock Bitpanda Ventures y ex de Goldman Sachs) y Marieke Flament (exCEO de NEAR Foundation y de Mettle-NatWest).

"Estamos desarrollando Qivalis rápidamente y hemos formado un consejo de supervisión para vigilar el trabajo. Este incluye una sólida combinación de experiencia en banca y tecnología financiera. Me complace enormemente que Marieke Flament y David Chreng hayan aceptado unirse a nosotros. Su experiencia es fundamental para la tarea que tenemos por delante", afirma Howard Davies, presidente del consejo supervisor.

El consorcio de bancos europeos tiene previsto lanzar su stablecoin del euro en la segunda mitad de 2026, mientras que sigue abierto a la incorporación de más entidades.