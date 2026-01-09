Unicaja reorganiza su negocio minorista en seis áreas con fichajes de nuevos jefes y recolocaciones

Se crea además una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial en Banca Privada, dirigida por Miguel Solbes, y se refuerzan otras tres direcciones ya existentes: Red Comercial, Banca Digital y Remota, e Inteligencia de Negocio y CRM.

Las nuevas áreas estarán lideradas por Santiago Casanova, Ramón Senosiaín y Gustavo Peralta, con dependencia directa del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.

La antigua dirección de Clientes y Estrategia Comercial se divide en tres nuevas áreas: Pymes, Negocios y Productos de Empresa; Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión; y Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Unicaja reorganiza su negocio minorista en seis áreas, reforzando la especialización y la innovación dentro de su plan estratégico 2025-2027.

Unicaja avanza en la ejecución de su plan estratégico 2025-2027 con una reorganización de su negocio minorista o retail, que "refuerza la especialización y la innovación, consolidando además su posicionamiento en segmentos clave", según el comunicado remitido por la entidad.

El banco malagueño divide la anterior dirección de Clientes y Estrategia Comercial en tres nuevas áreas: Pymes, Negocios y Productos de Empresa, liderada por Santiago Casanova; Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, dirigida por Ramón Senosiaín; y Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, capitaneada por Gustavo Peralta, con el objetivo de "reforzar la experiencia de cliente y el negocio".

Casanova procede de Bain & Company, consultora donde ha sido socio los últimos 14 años. Antes trabajó en desarrollo de negocio y consultor en compañías como Hewlett Packard Enterprise, IBM o PwC.

Por su parte, y como adelantó este periódico, Senosiaín llega desde UBS, donde era director de Asesoramiento y Ventas tras la integración de Credit Suisse. En el grupo suizo ha pasado cerca de dos décadas y media. Antes fue responsable de Bancaseguros en Aegon.

Asimismo, dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes, proveniente de Singular Bank y con experiencia en Banco Alcalá (Creand WM) o Garrigues.

En el caso de Peralta, que antes era el responsable de Clientes y Estrategia Comercial cuando el área era sólo una, se le ha encomendado Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Las tres nuevas áreas tienen dependencia directa del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.

Esta apuesta de Unicaja por la especialización se apalanca sobre otras tres direcciones ya existentes dentro de la dirección general de Negocio Minorista y que "garantizan la integración en la estrategia de la ejecución comercial, la transformación digital y el uso avanzado de datos": Red Comercial, liderada por Agustín Sánchez; Banca Digital y Remota, por Joaquín Sevilla, e Inteligencia de Negocio y CRM, bajo la dirección de Eva González.