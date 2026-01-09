Bankinter lanza un programa estratégico para acelerar la implantación de la IA liderado por Gloria Ortiz

La estrategia se centra en proyectos de alto impacto para clientes y eficiencia operativa, además de fomentar la cultura de IA entre los empleados para mejorar su productividad.

Miguel Durán, director de Transformación Digital, ha sido nombrado director de Transformación de Inteligencia Artificial y reportará directamente a Gloria Ortiz en esta agenda.

La iniciativa busca maximizar el potencial de la IA en todas las áreas del banco, obtener el máximo retorno de las inversiones y garantizar el cumplimiento normativo y ético.

Bankinter ha lanzado un programa estratégico dirigido a acelerar la implantación de la inteligencia artificial (IA) generativa en la entidad que estará liderado directamente por la consejera delegada, Gloria Ortiz.

Este programa está diseñado para "maximizar el potencial de esta tecnología en todo el banco, buscar el máximo retorno a las inversiones realizadas y garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y prácticas éticas", según ha explicado Bankinter en un comunicado.

Para desarollar la estrategia, se ha nombrado como director de Transformación de Inteligencia Artificial (CAITO, por sus siglas en inglés) a Miguel Durán, actual director de Transformación Digital. En su día a día, seguirá dependiendo del director de Banca Digital y, en lo relativo a la agenda de transformación de IA, dependerá y reportará directamente a Ortiz.

La estrategia, por un lado, pondrá el foco en optimizar la selección y ejecución de proyectos de alto impacto en clientes y eficiencia operativa. Y, paralelamente, impulsará la cultura IA dentro del banco, con el objetivo de fomentar su utilización en el día a día de los empleados para mejorar su productividad personal.

Ya el año pasado, el banco lanzó un asistente de inteligencia artificial (IA) generativa para apoyar la labor de su plantilla en la división de Banca Patrimonial. También ha aplicado soluciones de IA en su buscador de fondos y a finales de 2024 implementó Copilot en diversas áreas del banco.