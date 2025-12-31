El Euríbor cierra 2025 en el 2,267% confirmando la quinta subida consecutiva mensual

Las claves nuevo Generado con IA El Euríbor cerró diciembre de 2025 en el 2,267%, encadenando su quinta subida mensual consecutiva, aunque con una intensidad moderada. La cifra supone una caída de 0,169 puntos respecto a diciembre de 2024, lo que favorece a quienes revisan hipotecas variables. Para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 30 años, la cuota mensual se reduce en 14 euros, es decir, 168 euros menos al año. Expertos anticipan estabilidad en el Euríbor a inicios de 2026, sin movimientos bruscos, mientras el BCE mantiene una política de cautela sobre los tipos de interés.

El Euríbor ha cerrado el mes de diciembre en el 2,267%, lo que supone su quinta subida consecutiva mensual, según los datos consultados por Europa Press y a falta de confirmación por el Banco de España.

La media mensual definitiva de diciembre supone una pequeña subida de 0,05 puntos porcentuales respecto a noviembre (2,217%), confirmando la quinta subida consecutiva mensual del índice, aunque con una moderada intensidad.

En comparación con diciembre de 2024 (2,436%), el cierre de 2025 representa una rebaja de 0,169 puntos porcentuales, lo que continúa beneficiando las revisiones anuales de hipotecas variables.

La media de hace seis meses se sitúa en el 2,081%, mientras que la media de hace un año es del 2,436%.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de diciembre registrará un descenso en su cuota de 14 euros al mes. Esto equivale a unos 168 euros al año.

"Estamos ante un Euríbor mucho menos volátil que en años anteriores, lo que da más visibilidad al mercado hipotecario, aunque también ha supuesto una cierta decepción para quienes esperaban descensos mucho más acusados", ha explicado la portavoz de iAhorro Laura Martínez.

De su lado, el experto del comparador de hipotecas Roams Pablo Vega ha anticipado que "mientras la inflación esté controlada, no hay motivos de fondo para una subida de tipos", al tiempo que ha recomendado "no sobrerreaccionar" ante la expectativa de que el Euríbor se aleje del tipo oficial.

De cara al futuro, el analista de Ebury Diego Barnuevo no anticipa "movimientos agresivos" al menos en los primeros meses de 2026. "Si las apuestas por subidas de tipos en 2027 se consolidan, podría abrirse margen para que se produzcan repuntes adicionales en el Euríbor a lo largo del 2026. En cualquier caso, resulta prematuro y especulativo pronosticar los pasos del BCE más allá de 2026", han afirmado.

"A lo largo del año, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por mantener una política de cautela, dejando los tipos en el 2% mientras evaluaba si la moderación de la inflación era estructural o solo coyuntural", han apostillado los expertos del comparador Kelisto.

"Esta estrategia ha evitado nuevas subidas, pero también ha frenado cualquier expectativa de relajación rápida, lo que ha llevado al euríbor a mantenerse en niveles elevados", han proseguido.