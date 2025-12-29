Andrea Orcel prepara la llegada de UniCredit a España a través de su banco digital Aion

La llegada de Aion Bank se produce en un mercado español muy competitivo, con presencia de grandes bancos, filiales digitales y neobancos internacionales.

La filial belga UniCredit NV SA ha sido inscrita en España para articular la actividad de Aion Bank, que opera desde Bruselas.

UniCredit prepara el lanzamiento en España de su banco digital Aion Bank, liderado por Diego Azorín Durruty.

UniCredit ultima el lanzamiento en España de su banco digital Aion Bank. Como publicó este periódico, el proyecto está liderado por Diego Azorín Durruty, exdirector general de Lea Bank para el mercado ibérico y quien antes había ocupado puestos de responsabilidad en WiZink, Cofidis, Bigbank o EVO Finance.

El banco italiano ha inscrito en nuestro país la sucursal de su filial belga UniCredit NV SA, a través de la cual articulará la actividad de Aion Bank, que tiene su sede en Bruselas.

La inscripción ya aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), aunque todavía no en el Banco de España. Supone la ofensiva de Andrea Orcel por España. El consejero delegado de UniCredit mantuvo una pugna judicial con Santander por su fichaje y posterior anulación para ser CEO del banco cántabro.

Al frente de la filial está Marco Pusterla, responsable de Inversiones Estratégicas de UniCredit desde Milán. Para el desembarco de su neobanco, el grupo ha contado con el asesoramiento legal de Deloitte.

UniCredit cerró la compra de la totalidad del capital de Aion Bank y del proveedor de servicios bancarios Vodeno en marzo, operación conjunta que se materializó por 376 millones de euros con el ánimo de que el banco italiano acelere "su camino hacia la banca digital".

Una oficina de UniCredit en Brno (República Checa). Wikimedia Commons.

Aion Bank opera por ahora en Bélgica y Polonia, pero como avanzó Azorín, "durante los próximos meses vamos a dar forma a un nuevo banco digital en España y Europa. Un proyecto que nace con una idea simple, que la banca del día a día se sienta fácil, clara y cercana".

El nuevo banco digital de UniCredit permite la gestión total desde la app móvil, sin necesidad de visitar sucursales físicas.

Competencia a ambos lados

La entidad ofrece banca minorista, banca para empresas y productos de ahorro e inversión. En concreto, su escaparate incluye cuentas multidivisa, tarjetas de débito Mastercard virtuales, cuentas de ahorro con altos intereses, opciones de inversión sostenible sin comisiones, préstamos digitales rápidos o contabilidad integrada, entre otros productos y servicios. Desde UniCredit y Aion no han hecho comentarios.

Aion aterriza en España en un momento de alta competencia, tanto del lado de la gran banca y sus filiales digitales (ING, Openbank de Santander, BBVA, Bankinter tras integrar EVO Banco o Imagin de CaixaBank), como de los neobancos (Revolut, Trade Republic, N26 o MyInvestor).

En algunos de estos últimos, como Revolut (65.000 millones de euros), Trade Republic (12.500 millones) o N26 (9.000 millones), sus valoraciones ya están en línea o son mayores que las de muchas entidades tradicionales.