Banca March se desvincula de su asesor estrella y exCEO de Credit Suisse, Miguel Matossian

Poco más de cuatro años y medio ha durado la relación entre Banca March y el exconsejero delegado de Credit Suisse España, Miguel Matossian. El banquero llegó como consejero asesor al grupo bancario de la familia March en la primavera de 2021.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, Matossian se desligará oficialmente de Banca March el 31 de diciembre, si bien colaborará puntualmente con la entidad cuando ésta se lo requiera.

Fuentes del mercado confirman que Matossian se desvincula de los March con un acuerdo de no competencia, como suele ser habitual en estos casos de altos directivos, si bien no ha trascendido el periodo de vigencia de dicha cláusula.

También alegan que internamente habrá cierta "continuidad" en los trabajos que Matossian ha venido desarrollando estos años para Banca March.

Cuando aterrizó en el banco balear tras su largo periplo por el grupo suizo, lo hizo con una doble motivación: asesorar a los March en planes estratégicos como la potenciación de su plataforma de inversión en Luxemburgo y la búsqueda de oportunidades inorgánicas para expandirse por el sur de Europa.

Todo ello para escalar su segmento de banca patrimonial, el que da servicio a los individuos y familias empresarias con más de dos millones de euros de patrimonio financiero.

Aunque en este periodo Banca March no ha acometido ninguna adquisición corporativa, fuentes de la entidad defienden que su hub en el Gran Ducado sí se ha mejorado con nuevos desarrollos tecnológicos, productos y personal específicos.

Una larga carrera

Matossian llegó a March unido por una fuerte amistad con la familia fundadora y dos años antes de que Credit Suisse, su última entidad, acabara siendo rescatada por UBS.

El banquero, más conocido entre sus allegados como 'Mico', atesora una larga trayectoria de más de cuatro décadas asesorando a altos patrimonios en entidades de primer nivel, en las que ha ocupado posiciones de máxima responsabilidad en Reino Unido, Francia y España.

Entre otros cargos, fue responsable regional para España y Portugal y responsable internacional de Banca Privada para Europa en Merrill Lynch. Luego sería CEO de Banca Privada para España y Portugal en Credit Suisse, donde estuvo 18 años, hasta el verano de 2020.