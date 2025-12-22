Sabadell y Zurich amplían su oferta conjunta de seguros con dos productos y la gama Zenit

La ampliación de la oferta ha sido posible por la colaboración entre Sabadell y Zurich, consolidando su estrategia de crecimiento en el sector asegurador.

La gama Zenit ofrece pólizas trianuales cuya prima se mantiene fija durante tres años, sin incrementos por siniestralidad, edad o IPC.

Sabadell Seguros introduce los productos Hogar y Vida, con coberturas adaptadas a tres segmentos de clientes y tres modalidades: estándar, plus y premium.

Banco Sabadell y Zurich amplían su alianza con el lanzamiento de dos nuevos productos de seguros y la gama Zenit.

Banco Sabadell y Zurich han ampliado la oferta de su joint venture con dos nuevos productos y la nueva gama Zenit, con el objetivo de "continuar ampliando su posición como referente en seguros e impulsar la estrategia de la aseguradora de mantener un fuerte crecimiento", ha informado el banco.

Sabadell Seguros ha lanzado Sabadell Seguros Hogar y Sabadell Seguros Vida, que incorporan coberturas y servicios adaptados a los tres segmentos principales de clientes y tres modalidades en función del nivel de cobertura: estándar, plus y premium.

Además, incluye en su gama de Hogar y de Vida opciones trianuales bajo la marca Zenit, que permite una prima que no se incrementará durante tres años, "con independencia de la siniestralidad, la edad o el IPC".

El director de Propuesta de Valor, Analítica y Suscripción de Sabadell Seguros, José Manuel Veiga, ha explicado que los nuevos productos culminan la transformación de la gama de propuestas de la entidad, y ha añadido que las nuevas propuestas han sido posible "gracias a la estrecha colaboración entre el banco y la aseguradora".

Cabe recordar que Zurich Insurance, segundo mayor accionista del banco vallesano con un 5% del capital, comunicó públicamente durante la opa hostil de BBVA que no acudiría a la misma al no representar "una propuesta atractiva".