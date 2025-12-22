Andbank España nombra presidente no ejecutivo a Alberto Terol

Cuenta con una amplia formación en economía, derecho fiscal y dirección, con estudios en la Universidad Complutense, Icade, IESE y la Universidad de Michigan.

Terol ha ocupado cargos de alta responsabilidad en Arthur Andersen, Deloitte, Ontime Corporate Union y GMP Socimi, entre otros.

Alberto Terol formaba parte del consejo asesor de Andbank España desde 2018 y sustituye a Isabela Pérez Nivela, quien ahora es directora jurídica de Inditex.

El consejo de administración de Andbank España ha nombrado a Alberto Terol como presidente no ejecutivo.

El consejo de administración de Andbank España ha decidido nombrar presidente no ejecutivo a Alberto Terol, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

Terol forma parte del consejo asesor de Andbank España desde 2018. Sustituirá en el cargo a Isabela Pérez Nivela, que ocupaba el cargo de presidenta desde junio de 2023 hasta este año, que ha sido nombrada directora jurídica de Inditex.

Con anterioridad, Terol fue presidente para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA, en inglés) de Arthur Andersen y Deloitte. También fue miembro del comité ejecutivo mundial y máximo responsable global de la práctica Legal y Fiscal en ambas compañías.

En la actualidad, es presidente no ejecutivo del consejo de administración de Ontime Corporate Union y consejero independiente de GMP Socimi.

Asimismo, ha sido consejero coordinador en Indra, IAG y OHL, presidente no ejecutivo del consejo de supervisión de Senvion, consejero independiente en Grupo Varma y senior advisor en BNP Paribas y Centerbridge, aportando visión estratégica y experiencia en gobierno corporativo.

Terol es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Derecho Fiscal por Icade (Universidad de Comillas) y dos programas de formación de directivos en IESE y en la Universidad de Michigan.