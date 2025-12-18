Singular Bank entra en beneficios por primera vez desde que Marín y Warburg compraron Self Bank en 2019

Singular Bank gestiona más de 17.000 millones de euros en recursos de clientes y ha ampliado su presencia en Madrid con nuevas oficinas y un centro tecnológico.

El beneficio operativo de Singular Bank este año será de unos 12 millones de euros, un 170% superior al del año anterior.

El banco ha dejado atrás las pérdidas acumuladas de los últimos años, que ascendieron a 17,1 millones en 2024, tras la integración del negocio de UBS en España.

Singular Bank cerrará 2025 con su primer ejercicio con beneficios, alcanzando un resultado neto positivo de unos 1,5 millones de euros.

Siete años después, Singular Bank por fin cerrará su primer ejercicio con beneficios. A falta de dos semanas para el cierre anual, el banco privado que dirige Javier Marín ya tiene previsto cerrar el 2025 con un resultado neto positivo en torno a los 1,5 millones de euros.

De esta forma, y salvo hecatombe de última hora, Singular dejaría atrás las fuertes pérdidas acumuladas los últimos años, que ascendieron a 17,1 millones de euros en 2024 en términos de resultado bruto antes de impuestos; a 11,3 millones en 2023, y a 26 millones en 2022, con datos del Banco de España.

Según fuentes conocedoras de las cuentas de Singular Bank, el beneficio operativo de la entidad escalará a unos 12 millones de euros este ejercicio, un 170% superior con respecto al año previo.

El beneficio después de impuestos y antes de amortizar el fondo de comercio será de unos 4 millones. Dicho de otra forma, esto será el capital generado en 2025.

Si se incluye la amortización del fondo de comercio, el beneficio después de impuestos se situará en los 1,5 millones de euros mencionados anteriormente.

Cabe recordar que el fondo norteamericano Warburg Pincus y Javier Marín, exconsejero delegado de Banco Santander, compraron el antiguo Self Bank al francés Société Générale en 2018. La operación se ejecutó en 2019.

Marín y su equipo de colaboradores presentaron a comienzos de 2020, pocas semanas antes de la pandemia de Covid, un nuevo banco privado para altos patrimonios, Singular Bank. Una entidad a imagen y semejanza -pero con nuevos tintes digitales- del extinto Banif del Santander, y construido sobre las bases de Self Bank, el cual todavía hoy pervive para los pequeños inversores que operan por su cuenta.

Compra de UBS WM

La ofensiva total de Marín en su búsqueda de la banca privada independiente líder en España, apoyado financieramente por Warburg, fue el acuerdo de adquisición en 2021 del negocio de gestión de patrimonios de UBS en España.

Para absorber UBS Wealth Management, Singular tuvo que realizar inversiones tecnológicas de gran magnitud en 2022. Unas inversiones "excepcionales" cuya amortización concluye este 2025.

Singular Bank vs. UBS Singular Bank mantiene una pugna judicial con UBS por vulnerar la cláusula de no competencia por tres años a raíz del rescate de Credit Suisse. El banco suizo ya ha cerrado la integración de su máximo rival helvético y ha vuelto a la actividad de banca privada en España. Singular le ganó un primer arbitraje en Fráncfort a UBS por este motivo, y aún tienen pendiente de resolución dos arbitrajes más. Uno que dictaminará la penalización a abonar por parte de UBS y otro que determinará -y compensará, si así procede- si UBS entorpeció el traspaso tecnológico al banco de Marín.

Las fuentes consultadas afirman que la partida de amortizaciones para el 2026 se reduce en 3,5 millones de euros. Y estiman que el beneficio neto podría elevarse a "doble dígito bajo".

Singular Bank gestiona más de 17.000 millones de euros en recursos de clientes tras la integración de UBS y después de haber crecido en unos 2.500 millones desde 2024.

Recientemente, ha ampliado su presencia en Madrid con dos nuevas oficinas y un centro de tecnología y operaciones.