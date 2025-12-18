Revolut apuesta por España con la ampliación de sus oficinas en Madrid y Barcelona y 800 nuevos empleos

Las nuevas sedes combinarán el modelo 'remote first' con espacios físicos para impulsar la colaboración y el desarrollo de producto.

España es el tercer mayor mercado de Revolut, con más de 5,8 millones de clientes y actualmente más de 1.500 empleados en el país.

La compañía prevé contratar 800 nuevos empleados en España hasta 2028: 500 en Madrid y 300 en Barcelona, reforzando su plantilla local.

Revolut abrirá dos nuevas oficinas en Madrid y Barcelona, ubicadas en Castellana 85 y Diagonal 444, sumando más de 6.900 metros cuadrados.

Revolut refuerza su apuesta por España con dos nuevas oficinas en Madrid y Barcelona. Sus emplazamientos físicos en las dos grandes capitales financieras de nuestro país estarán situados en Castellana 85 (Madrid) y Diagonal 444 (Barcelona), con más de 6.900 metros cuadrados y el logo de Revolut en el exterior de ambos edificios.

La inversión dará soporte a una "ambiciosa" estrategia de crecimiento, según el neobanco, que incluye la contratación de 300 personas para Barcelona y 500 para Madrid hasta 2028. En total, 800 nuevos empleos.

La expansión acompaña el crecimiento en clientes, depósitos y adopción de productos en España, que con más de 5,8 millones de clientes se ha consolidado como su tercer mayor mercado global.

Revolut cuenta actualmente con más de 1.500 empleados en España, lo que convierte al país en el segundo mercado con mayor plantilla de la compañía por detrás del Reino Unido. De cumplirse los pronósticos, la plantilla española pasaría a 2.300 empleados.

Las nuevas sedes de Madrid y Barcelona reforzarán su enfoque híbrido: por una parte, el modelo "remote first, que favorece la flexibilidad, la autonomía y la confianza" y, por otra, "las oficinas físicas siguen siendo esenciales para la colaboración, la innovación y el desarrollo de producto".

Además, uno de los productos estrella de 2025, los cajeros automáticos de Revolut, se desarrolló íntegramente en el centro catalán, siendo el primer producto diseñado y testado en España.

La ampliación de oficinas permitirá fortalecer equipos clave en áreas como ingeniería, producto, datos, operaciones, marketing y atención al cliente. Se prevé que las nuevas oficinas estén operativas en la segunda mitad de 2026.