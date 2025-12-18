CaixaBank reorganiza su comité de dirección y nombra a Jordi Mondéjar como nuevo director de Negocio

Los cambios buscan impulsar la transformación digital e innovación en el sector financiero y están sujetos a la verificación de idoneidad por el Banco Central Europeo.

El área de Sostenibilidad pasará a depender de la dirección de Negocio e integrará Acción Social, mientras que la dirección de Riesgos se dividirá en dos nuevas áreas.

Jaume Masana asumirá el cargo de director general de SegurCaixa Adeslas, reemplazando a Javier Murillo, quien seguirá apoyando como director general hasta su relevo en 2026.

CaixaBank ha reorganizado su comité de dirección y ha nombrado a Jordi Mondéjar como nuevo director de Negocio, en sustitución de Jaume Masana.

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado, en su sesión de este jueves, una nueva composición del comité de dirección, presidido por Gonzalo Gortázar, primer ejecutivo de la entidad.

El órgano de gobierno ha nombrado a Jordi Mondéjar, actual director de Riesgos, nuevo director de Negocio en sustitución de Jaume Masana.

Mientras que Masana asumirá el cargo de director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo.

Para facilitar una "transición estructurada", explica el grupo financiero catalán, Murillo permanecerá como director general de SegurCaixa Adeslas, apoyado por Masana como director general adjunto, hasta su relevo, que se prevé que tenga lugar en el segundo trimestre de 2026.

El área de Sostenibilidad, que pasará a depender de la dirección de Negocio, integrará también Acción Social.

La actual dirección de Riesgos se dividirá en dos áreas: una dirección de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito, que estará liderada por Manuel Galarza, hasta ahora director de Cumplimiento, Control y Public Affairs; y la dirección de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, a cargo de Natividad Capella, que se incorporará al comité de dirección.

Mariona Vicens mantiene la dirección de Transformación Digital y Advanced Analytics, que además agrupará las áreas de Payments & Consumer e Imagin. Jordi Nicolau y Anna Canela continuarán como consejeros delegados de, respectivamente, CaixaBank Payments & Consumer e Imagin.

La dirección de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, cuyo responsable es Matthias Bulach, integrará también el área de Public Affairs.

Los anteriores cambios en el comité de dirección están sujetos a verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo.

A juicio de CaixaBank, "estos cambios permiten evolucionar hacia un ecosistema digital, promoviendo la innovación y la disrupción tecnológica como motor de transformación en el sector financiero".