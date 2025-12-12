ING aspira a duplicar su cuota en España con 10 millones de clientes entre 2030 y 2033

En 2027, ING estrenará una nueva franquicia de banca para empresas, enfocada especialmente en pymes, y venderá fondos de activos privados desde 25.000 euros.

ING lanzará su banca privada en España en 2026, dirigida a clientes con patrimonios entre 250.000 y 5 millones de euros.

El banco holandés está captando más de 300.000 nuevos clientes al año en España y mantiene una estrategia de crecimiento principalmente orgánico.

ING planea duplicar su base de clientes en España, pasando de 4,5 a 10 millones entre 2030 y 2033.

ING se ha marcado una meta ambiciosa para España. El grupo bancario holandés fía parte de su crecimiento internacional al desempeño de su marca española, donde ya cuenta con 4,5 millones de clientes y espera cerrar el año muy próximo a los 4,9 millones.

En su hoja de ruta estratégica, ING planea duplicar la base de clientes españoles, hasta el entorno de los 10 millones de usuarios, en un plazo de cinco a ocho años. Esto es, para el periodo 2030-2033.

Así lo ha avanzado Pinar Abay, directora global de Banca Minorista, en el marco de una conferencia de prensa celebrada por ING en Ámsterdam.

A nivel global, ING está captando a razón de un millón de clientes digitales por año. En el caso de España, el ritmo de captación anual es superior a los 300.000 nuevos clientes.

Preguntada por posibles operaciones corporativas, Abay ha defendido la postura actual del grupo: "Somos uno de los bancos de más rápido crecimiento orgánico, y siempre creceremos orgánicamente".

No obstante, la directora global de Banca Minorista ha matizado que, "si surge alguna oportunidad inorgánica que nos permita doblar nuestra base de clientes con un rendimiento de la inversión razonable, siempre la consideraremos".

Y ha enfatizado en que "España es un país que está en nuestra lista de prioridades".

Banca privada

Dentro de su ofensiva por el mercado español, el grupo holandés lanzará su banca privada en España en 2026, con el foco puesto en clientes con un patrimonio financiero entre los 250.000 y los 5 millones de euros.

Asimismo, para 2027 la entidad espera estrenar su nueva franquicia de banca de empresas, con especial atención a las pymes.

Entre otras iniciativas a destacar, ING venderá fondos de activos privados desde 25.000 euros a partir de 2026.

Su primer vehículo para los minoristas será un Eltif (fondo europeo de inversión a largo plazo) que comenzará a distribuirse en Países Bajos y luego se abrirá a Bélgica, Alemania, Italia y España. Y contendrá activos alternativos como capital riesgo, deuda privada o infraestructuras.