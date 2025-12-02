Openbank ficha en BBVA a su nuevo jefe de Crecimiento: Álvaro Gutiérrez de Cabiedes

La incorporación coincide con la integración de Consumer Finance en Openbank y el lanzamiento del servicio de compraventa de criptomonedas en España.

Openbank, el banco 100% digital del Grupo Santander, ha incorporado a Álvaro Gutiérrez de Cabiedes desde BBVA como nuevo responsable de Crecimiento (head of Growth) para España, Portugal y Países Bajos.

En su nuevo rol, Gutiérrez de Cabiedes liderará los equipos de Estrategia, Atracción y Adquisición de Clientes (incluyendo branding, LLMs y redes sociales), Compromiso con el Cliente y Ventas Híbridas, "desempeñando un papel clave en la transformación centrada en el cliente que el banco está impulsando", señalan desde Openbank.

Gutiérrez de Cabiedes cuenta con una sólida trayectoria en desarrollo de negocio e innovación en el sector fintech. Durante los últimos diez años, ha desempeñado diferentes responsabilidades en transformación digital y captación de clientes en BBVA.

Previamente, trabajó en Yaap, una joint venture participada por Santander, Telefónica y CaixaBank, donde lideró el equipo de captación y fidelización de clientes, así como en su propia compañía de servicios de marketing digital.

Este movimiento llega pocas semanas después de que Santander anunciara que unifica crédito al consumo y banca digital en Europa con la integración de Consumer Finance en Openbank, y tras confirmar esta última que lanza en España su servicio de compraventa de criptomonedas.

Entre ellas, bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano. Aunque sin asesoramiento financiero de por medio, sólo compraventa y custodia.