Luis Gimeno (Impulse) se une a Íñigo Churruca como asesores especiales de Interpath

Interpath, firma internacional de asesoramiento financiero, ha nombrado a Luis Gimeno como asesor especial (special advisor). Gimeno aporta una amplia experiencia en asesoría financiera y operativa a empresas, especialmente en la Comunidad Valenciana. Se une a Íñigo Churruca como los special advisors de Interpath.

Este nombramiento refuerza la estrategia de crecimiento sostenido de la firma tras su entrada en el país hace menos de nueve meses y "refleja el compromiso de Interpath de consolidar su presencia en los principales centros económicos de España", aseveran desde la compañía.

Con más de 25 años de experiencia, Gimeno está especializado en asesoramiento financiero, valoraciones de empresas, planes de negocio, fusiones y adquisiciones, negociación y refinanciación de deuda y planificación patrimonial.

Es socio de Impulse Asesores Corporativos desde 2003, donde dirige las áreas de Family Office, Finanzas Corporativas e Insolvencias. Anteriormente, trabajó en KPMG en Valencia y Madrid.

Como special advisor de Interpath, Gimeno trabajará en estrecha colaboración con Jordi Castiñeira, responsable de Interpath para Cataluña, Baleares y Levante, y Roberto Antón, director en Valencia.

Asimismo, aportará su conocimiento y sus relaciones a Interpath tal como ya lo hace Íñigo Churruca, el otro asesor especial de la firma en España y antiguo director general de Banca Corporativa y de Inversión de ING en España y Portugal.

"En menos de nueve meses, nuestra empresa ha experimentado un crecimiento espectacular, lo que nos ha permitido crear un equipo de más de 30 profesionales repartidos entre las oficinas de Madrid y Barcelona e impulsar nuestra presencia en otras regiones económicas de relevancia como País Vasco o Valencia", destaca Gonzalo Montes, responsable de Interpath en España. Los expertos que forman la boutique en España llegaron de entidades como KPMG o Mirabaud, entre otras.

Y añade Montes: "Estamos trabajando a buen ritmo, con numerosos proyectos en marcha, y estamos seguros de que cerraremos el año con unos resultados muy sólidos. Además, afrontamos el 2026 con unas perspectivas excepcionalmente positivas".

"La Comunidad Valenciana es un motor clave de la economía nacional, con un sector empresarial sólido y en constante evolución", recuerda Jordi Castiñeira, responsable de Interpath para Cataluña, Baleares y Levante.

Fundada en el Reino Unido en 2021, Interpath se creó con el objetivo de crear una firma de asesoramiento financiero independiente y altamente especializada, centrada en reestructuraciones, deuda y fusiones y adquisiciones.

Por ejemplo, el pasado agosto fue nombrada administradora concursal para las operaciones de Claire's en Reino Unido e Irlanda, tras la solicitud de concurso de acreedores de la empresa estadounidense. Finalmente, se logró la venta de 156 tiendas y, aproximadamente, 1.000 empleados del negocio del Reino Unido e Irlanda al fondo Modella Capital, especializado en consumo y comercio minorista. Las tiendas continúan operando.