Bankinter crea la dirección general de Consumo, Pagos y Nuevos Negocios para acelerar su estrategia en medios de pago

Está previsto que Bankinter Consumer Finance se integre plenamente en Bankinter en 2026, como parte de la simplificación y alineamiento con la nueva estructura organizativa.

El área impulsará el crecimiento rentable en consumo, pagos y nuevos negocios, integrando soluciones innovadoras como el euro digital, stablecoins y otros instrumentos de pago emergentes.

La nueva dirección estará liderada por Alfonso Sáez y dependerá directamente de la consejera delegada, Gloria Ortiz, evidenciando el carácter estratégico de los negocios de consumo para el banco.

Bankinter crea la dirección general de Consumo, Pagos y Nuevos Negocios para reforzar su estrategia en el ecosistema de pagos digitales y liderar negocios de alto potencial.

Bankinter ha decidido dar un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en "negocios de alto potencial" con la creación de la dirección general de Consumo, Pagos y Nuevos Negocios, que integrará un área corporativa de Pagos con "ambición de liderazgo en el ecosistema de pagos digitales".



La nueva dirección general estará liderada por Alfonso Sáez y dependerá directamente de la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, "reforzando así el carácter estratégico de los negocios de consumo y pagos en el conjunto del Grupo", destaca Bankinter en un comunicado.

Sáez lleva más de 32 años en Bankinter. Es el director general de Bankinter Consumer Finance desde 2014, y director general del grupo desde hace dos años.

El nuevo perímetro tendrá como misión impulsar el crecimiento rentable del grupo en consumo, pagos y nuevos negocios, incluyendo soluciones innovadoras como el euro digital, stablecoins y otros instrumentos de pago emergentes.

La nueva dirección general de Consumo, Pagos y Nuevos Negocios se apoyará en las capacidades ya existentes en el grupo, especialmente en el negocio de consumo y tarjetas, que han sido “uno de los motores del crecimiento de Bankinter en los últimos años”.

Este modelo “permitirá potenciar la gestión basada en datos y el marketing digital, extender los procesos ágiles de diseño y lanzamiento de productos al resto del grupo y profundizar en la colaboración entre las distintas áreas de negocio y los equipos de tecnología y datos”.

En el marco de esta estrategia, está previsto que a lo largo de 2026 la actividad de Bankinter Consumer Finance se integre plenamente en Bankinter, como parte de un proceso de simplificación societaria y de alineamiento con la nueva estructura de Consumo, Pagos y Nuevos Negocios.

La entidad impulsará así "una propuesta ganadora en pagos, con soluciones más completas, rápidas y seguras para clientes particulares y empresas, tanto en España como en los mercados internacionales en los que opera".

Esta es la respuesta de Bankinter a los movimientos recientes de sus competidores, tanto del lado de la banca tradicional como en los neobancos y fintechs.

Como ha informado este periódico, Santander ha unificado crédito al consumo y banca digital en Europa con la fusión de Santander Consumer Finance y Openbank, que será la marca que impere a partir del próximo año, al tiempo que el gigante sueco Klarna se está mimetizando con los neobancos evolucionando de los pagos flexibles sin intereses a la tarjeta de débito para captar jóvenes.

Por otra parte, la carrera de la gran banca por las stablecoins no ha hecho más que empezar, con CaixaBank, BBVA y Santander en la rampa de salida.

CaixaBank se ha unido a ING, UniCredit, Danske Bank, Raiffeisen y otros bancos europeos para emitir una stablecoin ligada al euro. El consorcio, con sede en Países Bajos, está abierto a más bancos y se espera que la stablecoin se emita en la segunda mitad de 2026 para empresas en un primer estadio.

Mientras, BBVA trabaja en su propia stablecoin, que también emitirá el año que viene, aunque sin fecha concreta por ahora.

Asimismo, el Santander explora lanzar una stablecoin con otros nueve grandes bancos internacionales, entre ellos Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas, Citi, Barclays, UBS o MUFG Bank. De acuerdo a su comunicado, el proyecto se enfocará en las principales divisas del G7: dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina y dólar canadiense.

Entre tanto, Bit2Me y Société Générale se han asociado para lanzar stablecoins ligadas al euro y el dólar.