Citi incita a una fusión entre Sabadell y Unicaja porque son los dos únicos bancos españoles que caerían en bolsa

Después del fracaso de la opa de BBVA a Banco Sabadell, los inversores empiezan a hacer sus quinielas sobre cuál podría ser el próximo proceso de fusión bancaria que se abra en España.

Los bancos españoles -cotizados y no cotizados- han disparado sus beneficios hasta septiembre, hasta los 26.820 millones de euros entre los nueve mayores, y por ahora todos los protagonistas parecen descartar cualquier tipo de operación.

El fiasco del banco vasco aún está muy reciente, y la senda de crecimiento prioritaria a la que han aludido todos los consejeros delegados es la orgánica, siguiendo cada entidad su camino en solitario.

Pero desde algunos bancos de inversión internacionales se está creando el caldo de cultivo necesario para replantear una nueva operación corporativa entre bancos españoles. Es el caso de Citi, cuyos analistas pronostican próximas subidas en bolsa para casi todos los bancos locales… menos para Sabadell y Unicaja.

En un informe sobre la banca europea, el grupo norteamericano reconoce que mantiene una posición de sobreponderación en el sector, donde sus principales recomendaciones son HSBC, Intesa Sanpaolo y NatWest. Mientras que los bancos del Viejo Continente que menos le gustan en estos momentos son Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken y UBS.

En el epígrafe de España, Citi estima que los seis bancos que cotizan en bolsa tienen un potencial de revalorización medio del 4%. BBVA subiría un 11%; Bankinter, un 9%; CaixaBank, un 5%, y Santander lo haría un 1%.

En cambio, el cálculo para Unicaja es una potencial bajada del 10%, muy en línea con el retroceso que sufriría Banco Sabadell, del 8%.

No... por ahora

Precisamente, ambos bancos son la comidilla de los corrillos financieros, donde prácticamente todo el mundo les empareja por su complementariedad geográfica y de negocios.

Sabadell, más presente en Cataluña, Levante y parte de la zona norte con su banca de pymes, y Unicaja, un banco más retail y más orientado a Andalucía y la España rural del centro. Y con ambas entidades queriendo crecer en Madrid a toda costa.

En la presentación de resultados del tercer trimestre, César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell, aseveró que cualquier operación en el sector sería entre bancos medianos (Unicaja, Ibercaja, Abanca, Kutxabank o ellos mismos). Serían buenas porque hay poca competencia y muchas sinergias entre ellos.

Pero, de la misma manera, aseguró que "eso no se va a producir, porque todo el mundo está ahora muy satisfecho con su estrategia de generación de capital, perímetro o influencia territorial". "No hay apetito por parte de nadie", insistió.

En lo que atañe al propio Sabadell, "no es necesario hacer algo distinto de lo que hacemos para seguir adelante, al menos en un periodo de tiempo", zanjó González-Bueno.

Por su parte, José Sevilla, presidente de Unicaja, señaló en el marco del Congreso de la APD que su grupo "quiere seguir desarrollando su plan de manera autónoma y sin mayores complicaciones".

"Después de lo que hemos visto del BBVA y Sabadell, mi sensación es que el sector va a estar tranquilo durante un tiempo", añadió Sevilla.

Pero si las proyecciones de Citi acaban haciéndose realidad y estos dos bancos medianos empiezan a sufrir más de la cuenta en los parqués, quizá sus posturas cambien, favoreciendo una fusión amigable más pronto que tarde.

Entre tanto, la hoja de ruta del Sabadell tras su fiesta multitudinaria con más de 9.000 empleados en el Palau Sant Jordi para celebrar el fracaso de la opa del BBVA, contempla controlar las hipotecas, blindar la cartera de pymes y mimar a sus accionistas minoritarios.

De su cumplimiento a pie juntillas depende la supervivencia del banco ya en solitario, y sin la palanca del británico TSB a partir de 2026. Sobre todo, cuando Citi duda de su consecución al 100%.

En otro informe sobre la entidad vallesana, el banco estadounidense rebaja las expectativas de Sabadell. Tras los resultados del tercer trimestre, "llegamos a un margen de interés neto para 2027 que se ajusta en general a las previsiones de la compañía, de aproximadamente 3.900 millones de euros. Sin embargo, nuestro beneficio neto para Sabadell (excluyendo TSB) es, aproximadamente, un 4% inferior al consenso de los analistas para 2026 y un 2% inferior para 2027", apuntan los analistas de Citi.