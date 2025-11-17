BBVA lanza su nueva plataforma de pagos para pymes y autónomos Wipöp en España

BBVA ha anunciado el lanzamiento en España de Wipöp, su nueva plataforma de pagos digitales para pymes y autónomos, según el comunicado remitido este lunes.

En la primera semana de diciembre arrancará la fase piloto de esta plataforma que, oficialmente, se lanzará durante el primer semestre de 2026.

La nueva plataforma se construye sobre la tecnología de Openpay, la tecnología de pagos que BBVA usa en Latinoamérica. El banco adquirió Openpay, con sede en México, en 2017 y expandió sus actividades a otros mercados donde tiene presencia, como Colombia, Perú y Argentina, entre 2020 y 2022.

La entidad explica que Wipöp permitirá a los negocios la gestión integral de los cobros desde un único lugar y a tiempo real, y aceptará pagos con tarjeta, Bizum, Google Pay y Apple Pay, entre otros métodos.

Además, permitirá contratar y administrar soluciones digitales con un proceso de alta online. Estas soluciones estarán conectadas entre sí a través de un panel central de gestión desde el que los comercios pueden monitorizar sus operaciones en tiempo real, ver el detalle de cada transacción, realizar devoluciones, autorizar cobros y consultar los motivos de retrocesos o pagos fallidos independientemente del canal de origen de la transacción.

También será posible crear diferentes perfiles de usuario y niveles de acceso, lo que facilitará la gestión por parte de equipos de venta o departamentos administrativos.

En su lanzamiento, Wipöp contará con una oferta enfocada en los ecommerce y progresivamente irá ampliando su catálogo con soluciones omnicanales que incluirán dispositivos de cobro para comercios físicos, así como soluciones adaptadas a comercios que están empezando o que requieren soluciones adaptadas a necesidades particulares, como cobros recurrentes o venta en redes sociales.

Por último, la entidad señala que la plataforma -que los usuarios pueden utilizar sin necesidad de cambiar de banco ni ser clientes de BBVA- llegará en la segunda mitad del año a la red de banca comercial y canales digitales de BBVA.