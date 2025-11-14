La hoja de ruta del Sabadell: controlar las hipotecas, blindar la cartera de pymes y mimar a sus minoritarios

La opa es un capítulo cerrado para el Banco Sabadell. Incluso para seguir adelante en solitario sólo tienen que hacer más de lo mismo: vigilar de cerca las hipotecas, cuidar al máximo su cartera de empresas y mimar a los minoritarios que les han salvado de las garras del BBVA.

El banco admite un freno en la llegada de nuevos clientes con su dinero al banco en un verano convulso ante la recta final de 18 meses de opa. Nadie sabía qué podía pasar. Y eso se ha dejado notar en la evolución de un trimestre a otro y en la bolsa.

Pero el acumulado de los nueve meses ofrece crecimientos en áreas en las que se basa su plan de transformación: las hipotecas crecen a un ritmo del 26 %; el crédito al consumo al 19 %; y una de cada dos pymes españolas es cliente del Sabadell.

A la espera de que vuelvan los clientes a depositar su dinero sin miedo a más opas, el banco va a exprimir al máximo esas tres palancas comerciales. Pero no para crecer cuando la economía crece, como en 2020: el objetivo es correr menos riesgos y hacer más fuerte su base de capital.

No se trata de entrar a saco en el mercado de las hipotecas cuando el resto de las grandes entidades (BBVA, Santander, Bankinter, etc.) han subido precios para no entrar en una batalla ciega por financiar la compra de vivienda.

Los responsables del Sabadell respaldan incluso la idea lanzada por el Banco de España y otras entidades para que haya una "reconsideración general" en el sector por si los precios de las hipotecas están siendo demasiado agresivos.

Pero el banco no va a echar para atrás su estrategia. Mantiene un 7 % de cuota de mercado a nivel nacional, con avance del saldo vivo superior al 5% anual.

La clave del Sabadell en su transformación en este campo está en el uso de la tecnología para hacer las mejores predicciones, controlar caso por caso, y que cada hipoteca aporte más rentabilidad que coste de capital a partir del segundo año.

Si el riesgo es mayor, el precio también lo debe ser. Pero de ahí a marcar una subida por norma de diez puntos en los tipos como han hecho otras entidades y abandonar la apuesta comercial en el mercado hipotecario, hay una distancia.

Pymes blindadas

El Sabadell es el banco de las pymes. Pero eso no obsta para que por la cabeza de sus responsables pase la intención de incrementar más aún esa cuota de mercado.

Hay un proyecto interno para ello, que también pasa por su plan de transformación: las nuevas métricas y criterios de valoración han dado un vuelco a la confianza del banco en sus empresas clientes. Y eso abre nuevas opciones para mejorar el servicio y la cuota.

Todo ello con una ventaja competitiva adicional: esa cartera -codiciada por el BBVA en la opa- presenta siempre grandes barreras de entrada, un nivel alto de fidelización y una gama muy compleja de productos adaptados a cada situación.

Las pymes del Sabadell tienen 15 años de antigüedad media en el banco. Es decir, para acrecentar el negocio y los servicios no presentan las barreras de entrada que pueden poner a otras entidades. Por algo son la joya de la corona en la entidad.

El otro gran activo del banco vallesano está en sus clientes, entre los que está la base del 30% de sus accionistas minoritarios. A los que se añade otro 10% de accionistas retail, para conformar ese 40% que permaneció fiel en la opa casi en su totalidad.

Son también los grandes protagonistas de una parte importante de la cartera de crédito al consumo, que crecía a un ritmo del 19%. Pero de la misma manera que el caso de las empresas, de lo que se trata ahora es de intensificar una relación de confianza con ellos.

Hipotecas, préstamos y pymes van a ser vectores de transformación en el Sabadell. Con crecimientos fuertes controlados que permitan reducir el riesgo de impago y dar más rendimiento al capital que hace cinco años.

En el banco saben que esa estrategia puede suponer un menor avance en términos relativos en algunas cuentas de crédito y depósito de la entidad. Pero hace al banco más resiliente, con mayor capacidad de generación de capital para repartir a accionistas.