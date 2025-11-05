AXA se lleva a una directiva de Generali España para liderar el crecimiento de sus filiales en países emergentes

Claudia Papagna ya había trabajado anteriormente en el grupo AXA en filiales internacionales y ahora regresa tras su paso por Generali y Nationale-Nederlanden.

Papagna encabezará el hub internacional de AXA en Madrid, que cubre mercados emergentes en Latinoamérica, África y Asia, como México, Brasil, Marruecos, Tailandia o Corea del Sur.

AXA ha fichado a Claudia Papagna, exdirectiva de Generali España, para liderar la transformación de negocio y clientes en su división de mercados internacionales.

AXA busca potenciar el crecimiento de sus filiales aseguradoras en países emergentes, para lo que ha fichado en Generali España a una de sus directivas clave: Claudia Papagna.

Papagna, que ha trabajado para Generali los últimos ocho años y donde era su directora de Productos de Ahorro e Inversión (encargada de los unit linked o los planes de pensiones), llega a la aseguradora francesa como directora de Transformación de Negocio y Clientes.

Aunque su aterrizaje en AXA se produce dentro de la división AXA International Markets Region, que fue creada como parte del plan estratégico de la compañía para el período 2024-2026, con el fin de apoyar el crecimiento en los mercados más prometedores.

En concreto, Papagna liderará el hub que esta división internacional de AXA tiene en Madrid, y que cubre mercados como México, Colombia, Brasil, Marruecos, Egipto, Turquía, Tailandia, Filipinas, Indonesia o Corea del Sur, entre otros países de Latinoamérica, África y el sudeste de Asia. El otro hub de la división está localizado en Hong Kong.

En verdad, supone la vuelta de Papagna a casa, puesto que ya trabajó para el grupo galo durante casi una década en varias de sus filiales internacionales (AXA MPS o AXA Insurance Gulf), habiendo pasado por capitales como Dublín, Abu Dabi o Dubái. Después de esto, hizo un tránsito de un año en Nationale-Nederlanden.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, su puesto en Generali ha sido cubierto con el ascenso de Iván González, que lleva más de 13 años en el grupo italiano y hasta ahora era risk leader-integration management office.