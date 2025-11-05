Sede de AXA España en Madrid.

Sede de AXA España en Madrid. Europa Press.

Banca

AXA se lleva a una directiva de Generali España para liderar el crecimiento de sus filiales en países emergentes

Claudia Papagna dirigirá los negocios de mercados como México, Brasil, Marruecos, Turquía o Corea del Sur.

Más información: Generali se hace con el negocio de Liberty Seguros en España, Portugal e Irlanda por 2.300 millones de euros

Publicada
Actualizada

Las claves
nuevo Generado con IA

AXA ha fichado a Claudia Papagna, exdirectiva de Generali España, para liderar la transformación de negocio y clientes en su división de mercados internacionales.

Papagna encabezará el hub internacional de AXA en Madrid, que cubre mercados emergentes en Latinoamérica, África y Asia, como México, Brasil, Marruecos, Tailandia o Corea del Sur.

La división AXA International Markets Region fue creada dentro del plan estratégico 2024-2026 para impulsar el crecimiento en mercados emergentes prometedores.

Claudia Papagna ya había trabajado anteriormente en el grupo AXA en filiales internacionales y ahora regresa tras su paso por Generali y Nationale-Nederlanden.

AXA busca potenciar el crecimiento de sus filiales aseguradoras en países emergentes, para lo que ha fichado en Generali España a una de sus directivas clave: Claudia Papagna.

Papagna, que ha trabajado para Generali los últimos ocho años y donde era su directora de Productos de Ahorro e Inversión (encargada de los unit linked o los planes de pensiones), llega a la aseguradora francesa como directora de Transformación de Negocio y Clientes.

Aunque su aterrizaje en AXA se produce dentro de la división AXA International Markets Region, que fue creada como parte del plan estratégico de la compañía para el período 2024-2026, con el fin de apoyar el crecimiento en los mercados más prometedores.

Sede de AXA España en Madrid.

En concreto, Papagna liderará el hub que esta división internacional de AXA tiene en Madrid, y que cubre mercados como México, Colombia, Brasil, Marruecos, Egipto, Turquía, Tailandia, Filipinas, Indonesia o Corea del Sur, entre otros países de Latinoamérica, África y el sudeste de Asia. El otro hub de la división está localizado en Hong Kong.

En verdad, supone la vuelta de Papagna a casa, puesto que ya trabajó para el grupo galo durante casi una década en varias de sus filiales internacionales (AXA MPS o AXA Insurance Gulf), habiendo pasado por capitales como Dublín, Abu Dabi o Dubái. Después de esto, hizo un tránsito de un año en Nationale-Nederlanden.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, su puesto en Generali ha sido cubierto con el ascenso de Iván González, que lleva más de 13 años en el grupo italiano y hasta ahora era risk leader-integration management office.