AXA se lleva a una directiva de Generali España para liderar el crecimiento de sus filiales en países emergentes
Claudia Papagna dirigirá los negocios de mercados como México, Brasil, Marruecos, Turquía o Corea del Sur.
AXA ha fichado a Claudia Papagna, exdirectiva de Generali España, para liderar la transformación de negocio y clientes en su división de mercados internacionales.
Papagna encabezará el hub internacional de AXA en Madrid, que cubre mercados emergentes en Latinoamérica, África y Asia, como México, Brasil, Marruecos, Tailandia o Corea del Sur.
La división AXA International Markets Region fue creada dentro del plan estratégico 2024-2026 para impulsar el crecimiento en mercados emergentes prometedores.
Claudia Papagna ya había trabajado anteriormente en el grupo AXA en filiales internacionales y ahora regresa tras su paso por Generali y Nationale-Nederlanden.
AXA busca potenciar el crecimiento de sus filiales aseguradoras en países emergentes, para lo que ha fichado en Generali España a una de sus directivas clave: Claudia Papagna.
Papagna, que ha trabajado para Generali los últimos ocho años y donde era su directora de Productos de Ahorro e Inversión (encargada de los unit linked o los planes de pensiones), llega a la aseguradora francesa como directora de Transformación de Negocio y Clientes.
Aunque su aterrizaje en AXA se produce dentro de la división AXA International Markets Region, que fue creada como parte del plan estratégico de la compañía para el período 2024-2026, con el fin de apoyar el crecimiento en los mercados más prometedores.
En concreto, Papagna liderará el hub que esta división internacional de AXA tiene en Madrid, y que cubre mercados como México, Colombia, Brasil, Marruecos, Egipto, Turquía, Tailandia, Filipinas, Indonesia o Corea del Sur, entre otros países de Latinoamérica, África y el sudeste de Asia. El otro hub de la división está localizado en Hong Kong.
En verdad, supone la vuelta de Papagna a casa, puesto que ya trabajó para el grupo galo durante casi una década en varias de sus filiales internacionales (AXA MPS o AXA Insurance Gulf), habiendo pasado por capitales como Dublín, Abu Dabi o Dubái. Después de esto, hizo un tránsito de un año en Nationale-Nederlanden.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, su puesto en Generali ha sido cubierto con el ascenso de Iván González, que lleva más de 13 años en el grupo italiano y hasta ahora era risk leader-integration management office.