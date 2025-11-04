Ana Botín pide menos regulación para que Europa pueda innovar y crecer más

El debate sobre la reducción de normativas, inspirado en el modelo estadounidense tras la crisis de 2008, está vigente entre los gobiernos europeos.

La presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, ha advertido este martes sobre los riesgos que representa el exceso de regulación en Europa, señalándolo como uno de los factores que podría perjudicar el crecimiento económico en el continente.

"La regulación mata la innovación. Debemos entender que, a menos que intervengamos, a menos que existan empresas capaces de innovar, no vamos a crecer", ha afirmado Botín durante la Conferencia Internacional de Banca celebrada en Madrid que organiza Banco Santander.

En este sentido, la presidenta del Santander ha pedido también que haya una "regulación inteligente".

Los gobiernos europeos debaten actualmente si seguir el ejemplo de la Administración Trump en Estados Unidos, que ha impulsado la reducción de las normativas implementadas tras la crisis financiera global de 2008. Algunos sostienen que la carga regulatoria está frenando la inversión, el gasto y, en última instancia, el crecimiento económico.

"Sin crecimiento, sin beneficios, no se genera capital. En algún momento, más capital no va a salvar a nadie", ha criticado Botín, y ha añadido que "una Europa fuerte necesita una economía fuerte, y para ello, Europa necesita bancos sólidos".

De hecho, ha puesto de ejemplo a su propio grupo. Del beneficio antes de impuestos que genera Banco Santander, el 27% se destina al pago de impuestos, frente al 40% que se reparte entre los accionistas y el 33% que va a financiación de las pymes, los ciudadanos y las instituciones en general.

La banquera ha aprovechado el foro para recordar que de los 383 puntos del 'Informe Draghi', la UE sólo ha conseguido llevar a cabo 43 de ellos. Y, por tanto, el Viejo Continente "debe acelerar" en su consecución.

Comparativamente, también ha puesto de manifiesto que, en los últimos seis años, mientras que la UE ha creado 13.000 nuevas reglas en todos los sectores de actividad, EEUU sólo ha sacado adelante 3.500 nuevas normativas, aproximadamente un cuarto que Europa.

Con este panorama de sobrerregulación, la presidenta del Santander ha aventurado que, entre 2025 y 2030, el PIB europeo podría crecer 0,5 puntos porcentuales menos cada año, lo que implicaría 19 millones de puestos de empleo menos en Europa y 1,4 billones de euros menos en recaudación de impuestos.

"Los estadounidenses son capaces de decir desregulación, mientras que nosotros no podemos decir eso en Europa, decimos simplificación", ha indicado Botín.

La número uno del Santander también ha puesto el acento en el euro digital. Aunque ha reconocido que su caso de uso pueda estar respaldado por la necesidad de soberanía, ha afirmado que no hace falta crear un euro digital para conectar a los europeos digitalmente, que es algo que ya están haciendo los bancos por su cuenta.