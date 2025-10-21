Escrivá pide "repensar el marco" de las opas tras el fiasco de BBVA sobre Sabadell porque se generan plazos "muy dilatados"

España cuenta con un sistema bancario sólido, solvente y rentable, según Escrivá, y los bancos españoles superan sin dificultades las pruebas de esfuerzo.

Escrivá considera que el proceso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell fue "demasiado largo", y que la normativa actual podría desviar la atención de las entidades bancarias.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, sugiere revisar las normas de las OPAs en España y Europa debido a los plazos prolongados que generan.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha indicado este martes que las normas en España y la legislación europea pueden generar periodos "muy dilatados" en las OPAs, por lo que ha abogado por "repensar el marco" en el que se desarrollan estas operaciones.

Escrivá, que ha participado en el foro 'World in Progress', ha afirmado, al ser preguntado en concreto por la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, que ha sido un proceso "demasiado largo".

"El marco que tenemos en España y, en Europa incluso, puede generar periodos muy dilatados y que las entidades estén muy concentradas en cuestiones que quizá en ausencia de esa situación podría haberse dirigido a las energías en otra dirección", ha añadido el gobernador.

Por otro lado, Escrivá ha asegurado que España "tiene un sistema bancario muy sólido, muy solvente y muy rentable" y que los bancos españoles pasan sin problemas las pruebas de esfuerzo a las que se someten.