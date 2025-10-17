Carlos Torres no dimitirá por el fiasco en la opa a Sabadell y se siente "respaldado" por el consejo de BBVA

Torres admite que el resultado no era el esperado, pero afirma que seguirán adelante con el plan estratégico de crecimiento del banco.

Carlos Torres, presidente del BBVA, se enroca en su puesto y no dimitirá tras el fracaso en la opa hostil a Banco Sabadell, que el jueves se saldó con un bajo nivel de aceptación entre sus accionistas de apenas el 25,4%. Onur Genç, su consejero delegado, tampoco dimitirá.

En rueda de prensa a primera hora del viernes, ambos banqueros han asegurado sentirse respaldados por el consejo de administración y por la junta de accionistas de la entidad y confían en el plan estratégico de crecimiento del banco a futuro.

Sobre las posibles causas del fiasco, el presidente lo ha achacado a la expectación de una segunda opa o a que el proceso ha sido demasiado largo. Asimismo, Torres ha reconocido que un punto clave para no sacar adelante la operación ha sido el traspiés en segmentos como los accionistas minoritarios que tienen depositados sus títulos en el propio Banco Sabadell o los fondos pasivos.

“Obviamente, no es el resultado que esperábamos, que deseábamos, ni que estimábamos. Hicimos en todo momento lo que creíamos que debíamos hacer. Pero lo respetamos y cerramos este capítulo. Ahora miramos hacia delante”, ha aseverado Torres.

A juicio de Torres, se trata de “una oportunidad perdida para todos: los clientes, los accionistas, los territorios, España y Europa”.

Como han detallado los primeros espadas del banco azul, la aceptación entre los accionistas minoritarios del Sabadell que tenían depositados sus valores en BBVA sí ha sido superior al 50%. Pero lo cierto es que esto no ha sido suficiente.

“Queríamos hacer la operación, pero no a cualquier precio. Hicimos la mejor oferta posible. Hemos respetado las reglas del juego. Le deseamos lo mejor a Sabadell y a sus accionistas”, ha recalcado Torres, haciendo saber que anoche felicitó por teléfono a Josep Oliu.

Repreguntado sobre su delicada posición, ha subrayado que “mi continuidad al frente del banco no dependía para nada del resultado de este proceso. La labor del consejo, mi labor y la de Onur, es intentar aquellas cosas que tienen sentido”.

Y ha añadido: “Seguro que hay muchas cosas que han influido, pero ahora lo importante es mirar hacia delante. Y estamos muy ilusionados con el plan estratégico que acabamos de presentar”, en referencia al masivo reparto de dividendos y recompras de acciones a los accionistas de BBVA anunciado anoche como resarcimiento.

En palabras del propio Genç, “nuestra opcionalidad es el crecimiento proyectado en nuestro plan estratégico”, sin ninguna operación corporativa con otro banco en el horizonte.