BBVA explora borrar las marcas Sabadell, Herrero o Urquijo cuando acabe el bloqueo del Gobierno si gana la opa

Hasta cinco marcas locales o temáticas, o seis si se incluye la propia de Banco Sabadell, corren el riesgo de desaparecer si la opa de BBVA acaba triunfando y una vez decayesen las condiciones del Gobierno para una posible fusión y el control efectivo del banco azul. Esto es, en tres años, ampliables a cinco.

Hablamos de marcas muy arraigadas entre los clientes como Herrero (para Asturias y León), Guipuzcoano (País Vasco, Navarra y La Rioja) o Urquijo (en banca privada). También las de Gallego (Galicia) o Solbank (para particulares europeos que residen en España, en la costa mediterránea, Baleares y Canarias).

Todas ellas fueron integradas por Banco Sabadell en su continuado proceso de consolidación financiera en España. Pero, a diferencia de la estrategia de marca única en suelo local que ha aplicado BBVA en sus absorciones, Sabadell sí las ha mantenido vivas hasta nuestros días.

Mientras que desde 2020 la filial mexicana Bancomer dejó de usar su marca en favor de BBVA, en Turquía su filial utiliza el nombre Garanti BBVA desde 2019. Pero en España, BBVA ha dado al traste con las últimas marcas locales con las que se ha hecho: Unnim Banc y Catalunya Banc, ambas en Cataluña, como podría ocurrirle a Banco Sabadell.

Según fuentes relacionadas con la operación, una vez pase el bloqueo de tres años del Gobierno -que puede irse a cinco, si bien está recurrido ante el Tribunal Supremo-, la cúpula de BBVA pretende borrar las citadas marcas de Herrero, Guipuzcoano, Urquijo, Gallego y Solbank.

Incluso, está analizando la posibilidad de desprenderse de la principal marca en su feudo, que es Banco Sabadell para Cataluña. Esto iría en línea con su proceder anterior en las adquisiciones de Unnim Banc (2012) y Catalunya Banc (2016).

No obstante, un portavoz de BBVA recuerda que la idea del grupo presidido por Carlos Torres es mantener la marca Sabadell en los territorios y segmentos donde sea más valorada o tenga sentido comercial.

Sólo una intención

"Una vez que la Condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y tras la fusión de ambas entidades, BBVA tiene intención de mantener su compromiso y arraigo en los referidos territorios y, en particular, considerará mantener una doble sede operativa en España, una de ellas en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat (mientras que la otra permanecería en la sede actual de BBVA en Madrid), utilizar la marca Banco Sabadell, de manera conjunta con la marca BBVA, en aquellos territorios o negocios en los que pueda tener un interés comercial (…)", es lo que reza el folleto de la opa.

Pero las fuentes de la opa consultadas por este periódico reiteran que "tener la intención no es un compromiso legal como tal" y que, "a todas luces, las diferentes marcas utilizadas por el Sabadell se integrarán en BBVA".

Y pasados los tres o cinco años fijados por el Gobierno, "será ahí cuando empiece la historia del nuevo banco BBVA". Con una única marca ondeando en todas las oficinas de España.