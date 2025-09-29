Calviño (BEI): "La dependencia de EEUU no se supera en 24h y España puede ser un jugador clave en la defensa europea"

Con año y medio al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a Nadia Calviño le ha dado tiempo más que de sobra para revolucionar el brazo financiero de la UE. Con un mundo en conflicto donde Europa ve amenazada su frontera este en Ucrania, y la situación al sur de Gaza y Cisjordania tampoco permite relajarse, el organismo ya ha dado pasos para responder ante estas inquietudes.

De 2023 a 2024, dobló su inversión en defensa de los 500 a los 1.000 millones de euros. Y, en 2025, "vamos a triplicarla para, al menos, llegar a 3.500 millones", desde los 2.000 millones proyectados previamente, avanza la presidenta del BEI en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

"Está claro que Europa debe reforzar sus capacidades en materia de seguridad y defensa. Desde que llegué a la presidencia del BEI, fui consciente de esta necesidad", reconoce Calviño.

"Hemos conseguido desarrollar una cartera muy potente con más de 30 proyectos. Ya hemos firmado algunos importantes, incluso en España. Y yo espero que las reuniones de los líderes europeos que se van a celebrar en estas próximas semanas supongan un paso adelante relevante en la creación de una capacidad europea fuerte en seguridad y defensa. Eso permitirá también desplegar el potencial europeo en materia tecnológica o comercial".

Un aspecto este último de especial relevancia cuando desde la Administración Trump se presiona para que los socios europeos de la OTAN inviertan más en defensa y, de ese nuevo flujo de dinero, buena parte vaya a empresas americanas del sector.

Nadia Calviño en un momento de la entrevista junto a María Romano, jefa de la oficina de Madrid del BEI. David Morales, EL ESPAÑOL.

Término que, tras el último acuerdo cerrado -todos los países miembros de la alianza están obligados a invertir el 5% del PIB en defensa-, todavía no está del todo claro en cuanto a cómo se repartirá la inversión entre empresas europeas, estadounidenses o de otro país.

"Estamos en una fase de transición con respecto a la industria americana de defensa. La dependencia no se supera en 24 horas. Pero es muy importante que ahora nos centremos en apoyar los proyectos que verdaderamente potencian las capacidades europeas". En todo caso, puntualiza Calviño, "la financiación es importante, pero tanto o más lo son la estandarización, la centralización de los contratos de suministros o la creación de consorcios para que Europa actúe unida en este ámbito".

¿Y qué papel juega España y sus empresas en este nuevo tablero geopolítico? La presidenta del BEI se muestra muy optimista: "España puede ser un jugador importante en la industria europea de seguridad y defensa. Hay mucho potencial en la cadena de valor con las pymes proveedoras, y en los ámbitos tecnológico, en los satélites o la aviónica".

Ejemplo de ello es el reciente compromiso de inversión del BEI en el fondo español sobre defensa que ha lanzado Nazca, con capacidad para 600 millones de euros. El BEI, que por ahora no ha hecho pública la cuantía de su inversión, sí ha constatado públicamente que acompañará como inversor en el vehículo al CDTI, que ya había comprometido 294 millones.

Ucrania y Cisjordania

Con todas las miradas puestas en la franja de Gaza, las acusaciones internacionales cada vez más notorias de que Israel está llevando a cabo un genocidio y con numerosos países formalizando su reconocimiento al Estado de Palestina (España, Francia, Reino Unido, Canadá o Australia, entre los últimos), el BEI también se ha coordinado para favorecer unas mejores condiciones en la zona.

La semana pasada, la Comisión Europea y el BEI firmaron un préstamo de 400 millones de euros con la Autoridad Monetaria Palestina para canalizar financiación a las pymes de Cisjordania y poder así ayudar a su estabilidad económica y financiera. "Es una operación importante para apoyar al sector privado y así contribuir a la solución de los dos Estados que todos queremos", resalta la presidenta del banco.

Nadia Calviño, presidenta del BEI, posa para EL ESPAÑOL en la sede madrileña del BEI. David Morales, EL ESPAÑOL.

Pero ni Calviño ni el resto del BEI quieren olvidar a Ucrania: "Me sorprende lo poco que se habla en España del tema más importante que tenemos en materia de seguridad para Europa en este momento: la situación de seguridad en el flanco oriental. El apoyo financiero a Ucrania es la prioridad número uno para el BEI fuera de nuestras fronteras".

Y añade: "Estamos financiando la reconstrucción de infraestructuras de energía, transportes, telecomunicaciones, hospitales, escuelas, viviendas, las reservas de gas de cara al invierno… El resto de países europeos son muy conscientes de que nuestra prioridad ahora es la protección de la frontera este de Europa, en Ucrania".

Del clima a los fondos europeos

Pero no todo es seguridad y defensa. En paralelo, el BEI continúa con su agenda estructural en torno a los grandes temas de transición climática, digitalización, competitividad e innovación europeas.

Sin ir más lejos, están preparando la segunda fase de su estrategia como "banco del clima", que "espero se apruebe por nuestro consejo en los próximos días".

Nadia Calviño responde a las preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales, EL ESPAÑOL.

Entre otros objetivos, se duplicará la inversión en adaptación o resiliencia, "que tan bien conocemos en España tras las últimas riadas, sequías o incendios forestales". Calviño sostiene que "cada euro que se invierte en prevención y adaptación, ahorra entre cinco y siete en reparación de daños materiales, además de los innumerables daños personales o en vidas humanas".

Calviño, exministra de Economía de nuestro país, tampoco rehúye a debatir sobre las críticas vertidas desde algunos sectores al deficiente aprovechamiento de los fondos Next Generation EU por parte de España, sobre todo si le compara con países vecinos como Italia.

"España es el país que mejor ha aprovechado los fondos europeos. Los NextGenEU han sido la clave para lanzar un programa de modernización del país sin precedentes. Todo el crecimiento económico diferencial de España, con los récords que hay en inversión de I+D, se debe a los fondos y las reformas NextGenEU. En España hay muchos proyectos interesantes. De hecho, nuestro país es el ejemplo paradigmático en Europa de buen uso de los fondos", dice tajante la presidenta del BEI.

En relación al país transalpino, "Italia es un país más grande y tenía asignados más fondos. Y en España los gestionamos de una forma diferente. Italia desde el primer día consumió a la vez transferencias y préstamos, mientras que España se centró primero en absorber las transferencias. Y ahora es cuando se están desplegando los préstamos, cuando ya se han identificado proyectos prioritarios que permitan un uso eficiente de los recursos", aplaca Calviño sobre esta polémica.