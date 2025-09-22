Sabadell constata en Nueva York y Londres que los inversores internacionales esperan una mejora de BBVA

De Nueva York a Londres, la batalla entre BBVA y Banco Sabadell ha saltado las fronteras españolas. Los dos bancos han participado en las recientes conferencias financieras organizadas a ambos lados del Atlántico por Barclays y Bank of America.

Y la conclusión que extrae el Sabadell tras verse en ellas con numerosos inversores internacionales es que éstos esperan del BBVA una mejora de su oferta por el banco catalán.

Así lo expresó el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, en el último Foro de la Nueva Economía. A su juicio, en estos momentos la opa tiene grandes incertidumbres que están provocando una "información asimétrica", ya que el BBVA está jugando a dos bandas.

¿A qué se refiere González-Bueno? A que Carlos Torres, el presidente del banco vasco, asegura día tras día que no va a subir el precio de la operación, pero "no se ha comprometido a no hacerlo por escrito". Y le reclama que, si tanto es así, amplíe el folleto de la opa en la CNMV para que quede negro sobre blanco.

Eso explica, tal y como dijo González-Bueno tras el paso de la entidad por la capital neoyorquina, que "el 70% de los inversores internacionales crean que habrá una mejora de precio" mientras que otros, sobre todo minoritarios, creen lo contrario.

Hace unos días, tras el informe del consejo de Banco Sabadell donde el organismo rechaza la opa y aconseja a sus accionistas no vender, los dirigentes del banco vallesano aseguraron que BBVA infravalora al Sabadell entre un 24% y un 37%.

Y, acorde a opas bancarias recientes en Europa, consideran que una prima de control estándar para una transacción hostil como ésta debería estar en torno al 40%. Hoy, en cambio, cotiza negativa, en el -7,5%, volviéndose a ampliar desde el -5% de la semana pasada.

¿1.500 millones más?

Fuentes relacionadas con la operación estiman que, si BBVA subiera la puja en unos 1.500 millones de euros más, el consejo del Sabadell quizá recapacitaría y convertiría en favorable su opinión, cambiando así de tercio para con sus accionistas.

La oferta, tal cual está recogida en el folleto sin la ansiada mejora, establece un importe total de la contraprestación de 14.758 millones de euros.

Por lo que, de subir la apuesta en la cantidad mencionada, se iría hasta el entorno de los 16.260 millones, apenas 500 millones por debajo de la capitalización del Sabadell a cierre de la sesión bursátil del viernes.

Los gestores de Banco Sabadell tienen en mente que la jugada de Torres es apurar al máximo el plazo para subir la oferta (24 de septiembre) y ver si la prima vuelve a terreno positivo por sí sola y, en caso contrario, atenerse a la salvaguarda del folleto, donde está recogida la posible ampliación del periodo de aceptación hasta los 70 días.

Lo que le haría ganar tiempo al BBVA y le daría margen para pujar más alto si fuera necesario. Hasta el 17 de noviembre.