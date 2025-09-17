De Cataluña a País Vasco, Alicante, Asturias y Madrid: la gira de BBVA para convencer a los accionistas de Sabadell

BBVA ha emprendido una gira por diferentes localizaciones de España para dar a conocer de primera mano su proyecto de control e integración de Banco Sabadell.

El banco vasco ha establecido un calendario muy apretado que le llevará en los próximos días a visitar algunos de los principales feudos del banco vallesano, coincidiendo con la recta final del periodo de aceptación de su opa hostil, que acaba el 7 de octubre.

A grandes rasgos, los directivos de BBVA visitarán Cataluña, pero también otras comunidades autónomas y provincias como País Vasco, Alicante, Asturias o Madrid.

En total, son más de una docena de encuentros los que le quedan por delante al banco azul con tal de convencer a los accionistas de Banco Sabadell de que le cedan sus títulos.

Este martes ya ha celebrado uno en el propio Sabadell, en la histórica Fundació 1859 Caixa Sabadell.

Entre medias de los desplazamientos físicos, ha intercalado hasta tres eventos virtuales. Salvo ampliación de la tournée, la gira culminará con una de estas charlas telemáticas el 3 de octubre, cuatro días antes del cierre del plazo para aceptar la oferta.

Por ahora, la oferta contempla una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell. Si bien el consejo de administración de Sabadell ha emitido un informe donde rechaza la opa por unanimidad y recomienda a sus accionistas no vender.

Así, en territorio catalán, BBVA se citará con accionistas, clientes y otros interesados del Banco Sabadell en Terrassa, Barcelona, Girona y Lleida.

Luego saltará a su territorio de origen, más concretamente a Donostia y Bilbao, para después rodar por Alicante, Madrid, Gijón y Oviedo.

Fuera de Cataluña

Precisamente, el consejo de Sabadell aprobó el pasado enero, en plena opa de BBVA, el traslado de su sede social a Cataluña desde Alicante, donde el grupo la tuvo desde octubre de 2017 en el marco de la inestabilidad política que se produjo tras la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Mientras que, como es obvio, Madrid es la capital de España y la región que más está despuntando en términos económicos como polo de atracción de empresas y talento.

Y, en el caso asturiano, Banco Sabadell absorbió en 2002 al Banco Herrero, zona -con León- donde aún conserva la marca Sabadell Herrero.