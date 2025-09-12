Morningstar se desmarca del mercado y afirma que la oferta de BBVA por Sabadell es "justa"

Morningstar vuelve a repetir la jugada de Puig. En junio de 2024, tras su desastrosa salida a bolsa y cuando todas las casas de análisis no hacían otra cosa que pronosticar potenciales alcistas para el grupo de perfumes, moda y cosmética, los expertos de Morningstar vaticinaron una caída más profunda. El tiempo les ha dado la razón. Ahora vuelven a la carga con la opa de BBVA a Banco Sabadell.

Mientras que la práctica totalidad del mercado critica la baja oferta de BBVA por el banco catalán y el consenso de los analistas augura que el periodo de aceptación será un fracaso para el banco vasco si no mejora la opa in extremis, Morningstar defiende que la oferta actual valora a Sabadell "de forma justa".

Su afirmación choca con los cálculos que llegan desde los accionistas minoritarios de Banco Sabadell, algunos fondos y numerosas casas de análisis y bancos de inversión. Para todos ellos, BBVA debería subir la puja por el Sabadell entre un 32,5% y un 35%, aproximadamente. En cambio, Morningstar dice que las cosas están bien como están.

"Excluyendo la unidad británica de Sabadell, TSB, ya vendida a Santander, la adquisición aumentaría los ingresos de BBVA en torno a un 14%. Dado que el 96% de la operación se pagará en acciones de BBVA, el aumento previsto del 5% en los beneficios depende casi en su totalidad de las sinergias esperadas", esgrime el analista de Morningstar, Johann Scholtz.

Y añade: "La contribución española a los ingresos pasaría del 29% al 37%. El resto de los ingresos de BBVA proviene de sus operaciones en mercados emergentes, que entrañan un mayor riesgo, pero que históricamente han sido más rentables. No estamos convencidos de que una mayor contribución española exija un múltiplo más alto".

Sinergias

Scholtz lo resume así: "Creemos que la oferta de BBVA valora de forma justa a Sabadell y que el incremento de valor tendrá que provenir de las sinergias".

Cabe recordar que la oferta actual, tras varias actualizaciones con motivo de los dividendos, contempla una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell.

Y que las sinergias de costes de la integración ascenderían a unos 900 millones de euros una vez que BBVA pueda integrar Sabadell tras el bloqueo de tres años a la fusión. En los tres primeros años, las sinergias serían sólo de 410 millones.

"Aunque BBVA podría, en teoría, aumentar su oferta, creemos que es poco probable, dado el aumento relativamente modesto del valor derivado de las sinergias y los elevados riesgos de ejecución que conlleva la fusión de dos grandes bancos", rematan desde Morningstar.

Si se toma como referencia la predicción que Morningstar hizo en su momento sobre Puig, el balance bursátil ha caído del lado de sus expertos y no de lo que decían por entonces el resto de casas. Los títulos de Puig caen más de un 40% desde su debut y todavía no han logrado darse la vuelta.