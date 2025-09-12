José Manuel Campa dimite y abandonará la Autoridad Bancaria Europea en enero

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), el español José Manuel Campa, dejará su puesto al frente del supervisor europeo el próximo 31 de enero.

Así lo ha publicado la agencia Bloomberg haciendo referencia a un portavoz de la institución. Por ahora no se conocen los motivos que han llevado a Campa a dimitir.

“Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente”, indica la organización, según la citada agencia.

La salida del presidente de la EBA se producirá más de tres años antes de que finalice su segundo mandato.

José Manuel Campa es uno de los economistas españoles con mayor huella en el entramado regulador europeo.

Nacido en Oviedo en 1964, su trayectoria profesional es un recorrido por la elite académica y las instituciones financieras más exigentes.

Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Oviedo, es doctor en Economía por Harvard y docente en escuelas de negocio como el IESE y la Stern School de Nueva York.

Su paso por la Secretaría de Estado de Economía de España, entre 2009 y 2011, puso a prueba su capacidad para gestionar la crisis financiera global desde la primera línea.

Colaboró en la reestructuración del sistema financiero nacional y representó a España en organismos internacionales clave.

El peso de su trabajo y su perfil cosmopolita le abrieron las puertas del sector privado, donde asumió responsabilidades estratégicas en Grupo Santander antes de ser seleccionado en 2019 para presidir la EBA, que dirige, al menos hasta el próximo 31 de enero, desde París.

En este cargo, Campa ha pilotado los test de resistencia del sistema bancario europeo, impulsado reformas regulatorias y negociado en Bruselas la adaptación de la banca a la era digital y a las nuevas exigencias de capital.