González-Bueno (Sabadell) cree que BBVA hará una nueva oferta y Genç defiende que su tasación ya es la más alta en una década

La 23ª Conferencia anual de servicios financieros globales organizada por Barclays en Nueva York se ha convertido en el último campo de batalla en la guerra que libran Banco Sabadell y BBVA por la opa hostil sobre el primero.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha sido el primero en disparar. Cree que la oferta con la que BBVA ha lanzado su opa probablemente no sea la última puesto que, considera, es insuficiente.

González-Bueno ha recordado que el consejo de administración de Sabadell ya rechazó una oferta mejor que la actual hace 16 meses, en mayo de 2024, cuando BBVA remitió la oferta como una fusión amistosa, y no una opa de carácter hostil, cuyo periodo de aceptación es el que se ha iniciado este lunes.

Además, ha señalado que existen deficiencias y omisiones del folleto de BBVA. Por ejemplo, que no se haya mencionado el impacto fiscal, que considera "altísimo", que tendrá la contraprestación de la opa sobre los accionistas minoritarios.

Pese a todo, ha emplazado a esperar a la opinión formal que el consejo de administración de Sabadell debe realizar como consecuencia del inicio del periodo de aceptación de la opa.

Para ello, el Sabadell cuenta con un plazo de diez días, hasta el 18 de septiembre. Si bien el grueso de los accionistas y el mercado en general ya conocen su posición contraria y pública a la oferta de BBVA.

"Hay muchos elementos que, a su debido tiempo, el consejo revisará. Pero insisto, el sentido común nos lleva a creer que no puede ser la definitiva. Porque el valor de Sabadell es bastante atractivo", ha defendido el consejero delegado de la entidad vallesana.

"Banco Sabadell es la mejor historia de inversión europea en bolsa en los últimos cinco años y aún no hemos terminado", ha agregado González-Bueno.

Rato después contraatacaba en el mismo escenario Onur Genç, consejero delegado de BBVA, que ha defendido las métricas financieras y la razón industrial de su oferta tal cual está en estos momentos.

Genç ha recordado en el encuentro de Barclays que la banca se está convirtiendo cada vez más en un negocio tecnológico, y la escala será un factor decisivo para el éxito.

Para el turco, las sinergias planteadas por BBVA permiten presentar una oferta "extremadamente atractiva".

"La propuesta ofrece la valoración más alta para Sabadell en más de una década y la prima inicial es muy superior a la de otras opas recientes en el sector bancario (unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de estas operaciones)", ha añadido.

Así, el CEO de BBVA ha incidido en que el valor de la oferta por Banco Sabadell ha aumentado un 43% desde la publicación de las negociaciones de la fusión, impulsado por una evolución "muy positiva" del precio de la acción de BBVA.