La entrada de BBVA en uno de los grandes índices bursátiles europeos allana el camino a Torres en su opa al Sabadell

Carlos Torres se guarda un as bajo la manga para incentivar el voto favorable de los accionistas de Banco Sabadell a la opa hostil que plantea BBVA y cuyo plazo para votar está abierto del 8 de septiembre al 7 de octubre.

La inclusión del banco azul en el índice bursátil Stoxx Europe 50 el próximo 19 de septiembre va a favorecer que la acción de BBVA se revalorice "artificialmente" y, por consiguiente, la prima negativa en la opa sobre el banco vallesano se reduzca hacia un nivel más neutral que el actual.

En estos momentos, con la ecuación de canje recogida en el folleto aprobado por la CNMV el pasado viernes (una acción nueva de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell) y las fluctuaciones de la bolsa, la prima está en torno al -8,5%.

Una prima de la opa que en su origen -mayo de 2024- llegó a ser del 30%, pero que a finales de julio tocó el -14,5%.

El consenso de los analistas bursátiles argumenta que, con una prima negativa en el precio de la opa -los títulos de Sabadell cotizan por encima del precio que ofrece BBVA- y sin una mejora de la oferta por parte del equipo de Torres -que por ahora se niega a llevar cabo-, a los accionistas del Sabadell les sale más a cuenta vender sus valores a mercado que ceder sus títulos al BBVA.

Pero esta hipótesis puede variar en cierto modo si se tienen en cuenta los efectos que provocará la entrada de BBVA en el Stoxx Europe 50, el índice bursátil que reúne a las mayores compañías europeas.

El grupo Stoxx anunció el lunes 1 de septiembre la revisión anual de la composición de sus índices y ha incorporado a BBVA en el Stoxx Europe 50.

Los ETF mandan

Este indicador bursátil mide el comportamiento de los 50 principales líderes sectoriales de Europa y es utilizado por las instituciones financieras como subyacente para una amplia gama de productos de inversión, como fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), futuros, opciones y productos estructurados en todo el mundo. Previsiblemente, BBVA ocupará la posición número 30 dentro del índice.

Los ETF y fondos indexados son quienes, cada vez más, dominan y mueven el mercado por su simplicidad y bajo coste.

La incorporación de BBVA al selectivo hará que estos vehículos de inversión se vean obligados a comprar acciones del banco vasco independientemente de su devenir empresarial.

Su política de inversión les manda replicar los índices -en este caso, el Stoxx Europe 50- fielmente y, por tanto, tendrán que rebalancear sus carteras metiendo acciones del BBVA hasta que representen lo mismo que en el selectivo.

Según los analistas de Société Générale, la entrada de BBVA en el índice supondría la compra de unos 28 millones de acciones por parte de los ETF y fondos indexados, el equivalente al volumen de tres días en la compraventa media de títulos del banco azul.

Desde el anuncio de la futura entrada de BBVA en este índice bursátil continental, la prima de la opa ha reculado en casi medio punto porcentual, y los expertos estiman que, si bien no provocará por sí sola su vuelta a positivo, sí que rebajará parcialmente el tono negativo de la misma.

Algo que allana el camino de Torres en su abordaje por el control del Sabadell, ya que los accionistas de este último podrían ver con mejores ojos pasar a ser accionistas de BBVA desde términos algo más neutrales y con mejores perspectivas de revalorización a largo plazo para su nuevo banco.