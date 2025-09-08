Los 30 días que decidirán el final de la opa: BBVA apela al atractivo de su oferta y Sabadell cree que infravalora el banco

Este lunes arranca el periodo de aceptación de la opa que BBVA lanzó sobre Sabadell hace 16 meses. Se trata del momento en el que, por fin, los accionistas van a poder decidir si venden sus títulos al banco azul o, por el contrario, deciden apostar por el futuro en solitario de Sabadell.

Se trata de 30 días en los que los dueños del capital del banco catalán tienen mucho sobre lo que reflexionar. El periodo arranca este lunes, 8 de septiembre, y finalizará el próximo 7 de octubre.

Entretanto, los inversores podrán conocer la opinión del consejo de administración de Sabadell, que tiene que emitir un informe respecto a la oferta. Aunque el máximo órgano de gestión del banco catalán aún debe reunirse para tomar una decisión, lo más probable es que recomiende a los accionistas no acudir a la opa.

No en vano, ya el viernes Josep Oliu, presidente de la entidad, manifestó a través de un comunicado que la oferta de BBVA "es, incluso, peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en

mayo de 2024".

Los gestores del banco catalán tienen diez días desde que se inicie el periodo de aceptación para emitir su informe, de forma que este tendrá que llegar, como tarde, el 18 de septiembre.

Una semana después de que termine el periodo de aceptación, es decir, el 14 de octubre, BBVA publicará el resultado de la opa. Entonces se sabrá si el banco ha logrado hacerse con la mayoría del capital de Sabadell o si, por el contrario, ha fracasado en su intento.

Será unos días más tarde cuando se producirá la liquidación de la oferta, es decir, el canje para los accionistas de Sabadell que hayan decidido deshacerse de sus títulos. Eso ocurrirá entre el 17 y el 20 de octubre, según calculan desde BBVA.

Mejora de la oferta

Los gestores de BBVA consideran que han hecho todo lo posible para convencer a los accionistas de Sabadell de que les vendan sus títulos. Creen que la oferta es "muy atractiva" y no es necesario mejorarla.

Aunque Carlos Torres, presidente de BBVA, no ha descartado tajantemente que se produzca una mejora durante el periodo de aceptación, sí ha afirmado que "la oferta es la que es", por lo que no se prevé cambiar el precio.

De hecho, los gestores de BBVA consideran que la oferta ya ha mejorado con la revalorización en bolsa que han experimentado tanto BBVA como Sabadell.

"La oferta es la que es, incluye una condición mínima, una ecuación de canje, un periodo de aceptación de 30 días... y nuestra intención no es cambiar nada de eso. Es una ecuación de canje tremendamente atractiva", dijo en la rueda de prensa celebrada el viernes, en la que se presentó el folleto.

Además, en el banco tienen la firme intención de hacerse con el banco sólo si la aceptación de la opa llega al 50,01% de aceptación, aunque sea posible tomar el control con el 30%.

"Lo que está clarísimo es que hemos condicionado la oferta a la obtención de más de la mitad de los derechos de voto y esa condición está ahí por una razón y es que queremos controlar Sabadell y nuestra intención es mantenerla y no retirarla, por eso la hemos puesto", afirmó Torres.

Sabadell, totalmente en contra

El precio, que tan atractivo parece a BBVA, es todo lo contrario para los gestores de Sabadell. Ya el pasado viernes, tras conocerse el folleto, el propio presidente del banco catalán, mostró su total rechazo.

En opinión de Oliu, la oferta "es, incluso, peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024".

"Si aceptan la oferta de BBVA, a día de hoy, pierden más del 8% de su inversión, dejan de cobrar el dividendo extraordinario de 50 céntimos que se abonará a principios de 2026, cuando se cierre la venta de TSB, y tienen que pagar impuestos por la plusvalía en el canje de sus acciones y en la inmensa mayoría de los casos recibirán menos efectivo del que tendrán que pagar a Hacienda", manifestó Oliu.

Por su parte, César González-Bueno, consejero delegado de la entidad, apuntó que "parece una oferta pobre y cargada de hipótesis poco realistas".

Dos opiniones muy diferentes que los accionistas de Sabadell deberán tener en cuenta a la hora de decidir sobre el futuro de sus acciones.

Las opciones están claras: formar parte del capital de un gigante bancario o apostar por el proyecto de Sabadell. Así, en poco más de un mes se despejará la mayor incógnita empresarial del año. Estén atentos.