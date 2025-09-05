Oliu (Sabadell) critica que la oferta final de BBVA es "incluso peor" y "con más deficiencias" que la lanzada en mayo de 2024

Primera reacción desde Banco Sabadell tras la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al folleto de la opa de BBVA por el 100% del banco vallesano.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ha dictaminado en un comunicado emitido por la entidad que "esta oferta es incluso peor que la que ya rechazó el Consejo en 2024 porque infravaloraba el proyecto en solitario de Sabadell".

El consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, asegura en el mismo comunicado que, en una primera lectura de la propuesta, se "han encontrado todavía más deficiencias y omisiones en los números e hipótesis que en la versión anterior".

Desde el banco catalán recuerdan que, en los últimos 16 meses, Banco Sabadell se ha revalorizado un 108% y BBVA sólo un 55%.

Con todo, el consejo de administración de Banco Sabadell realizará un nuevo análisis en profundidad y en los próximos días emitirá una valoración argumentada de la oferta.

¿Menos del 50%?

Banco Sabadell también lanza una advertencia a sus accionistas, quienes podrán votar a la oferta de BBVA desde el próximo 8 de septiembre hasta el 7 de octubre, durante 30 días: "Si aceptan hoy la oferta de BBVA, pierden más del 8% de su inversión, dejan de cobrar el dividendo extraordinario de 50 céntimos cuando se cierre la venta de TSB, y tienen que pagar impuestos por la plusvalía de sus acciones".

Cabe recordar que, tras varias actualizaciones con motivo de los dividendos, la propuesta final es de una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell.

"Otra de las novedades es que plantean la posibilidad de adquirir menos del 50% de las acciones, lo que no parece reflejar gran confianza en el atractivo de su oferta y no creo que le guste a nuestros accionistas”, ha precisa González-Bueno.