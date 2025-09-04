Revolut refuerza su alianza con Google con el objetivo de llegar a los 100 millones de clientes

El neobanco Revolut ha reforzado este jueves su asociación estratégica con Google Cloud con la vista puesta en alcanzar los 100 millones de clientes.

"Se extenderá a lo largo de varios años y supondrá una inversión multimillonaria", han adelantado desde la tecnológica en relación al acuerdo de asociación a través de una nota de prensa.

En ese sentido, Revolut podrá capitalizar la infraestructura de Google Cloud para dar cobertura al crecimiento de sus sistemas globales, garantizando el servicio aunque su base de usuarios siga creciendo al ritmo actual.

"La colaboración entre las dos empresas tiene unos cimientos muy sólidos", han sintetizando para desgranar que, en distintos mercados, Revolut ostenta la primera posición en las tiendas de aplicaciones móviles y se ha consolidado como uno de los mayores socios globales de Google Pay y Wallet.

Revolut tiene intención de utilizar la tecnología de Google para mejorar todos los aspectos de su actividad, desde las operaciones de 'back-end' hasta la experiencia de cliente de su aplicación.

Asimismo, la 'fintech' tiene previsto hacer uso de las herramientas de IA y aprendizaje automático de Google, incluidos los modelos Gemini, para mejorar la detección de fraudes y crear una oferta de productos más relevante para sus clientes a escala internacional.

"La expansión de la asociación con Google es uno de los pilares clave dentro de la estrategia de Revolut para llegar a más de 100 millones de clientes en todo el mundo", han aseverado para subrayar la importancia del acuerdo.

De su lado, el vicepresidente de negocio global y rentabilidad de Revolut, David Tirado, ha ahondado en que esta asociación les permitirá escalar con rapidez sus productos, ofrecer a sus clientes experiencias más personalizadas y valiosas y mantenerse "un paso por delante" de la banca tradicional.

Por su parte, la presidenta de Google Cloud para el mercado EMEA, Tara Brady, ha ensalzado que Revolut "no deja de ampliar las fronteras del sector financiero" y ha indicado que para su compañía es un orgullo proporcionar una "infraestructura segura, escalable e inteligente, asistida por nuestra IA".

"Da alas a su ambiciosa expansión global y contribuye a ofrecer a un nuevo público la próxima generación de servicios financieros", ha añadido la ejecutiva.