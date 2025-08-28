El aumento de la demanda y el precio desbocado de la vivienda disparan el saldo de nuevas hipotecas a máximos de 2008

La bajada de los tipos de interés ha elevado considerablemente la demanda de hipotecas. Y, consecuentemente, el saldo de nuevos préstamos para vivienda que registra la banca en lo que va de año se ha disparado. Pero no ha sido el único motivo, pues el desbocado precio de la vivienda también ha coadyuvado a ampliar este saldo.

En concreto, la banca ha concedido en los seis primeros meses de este año -el último dato disponible en la base del Banco de España corresponde al pasado junio- unos 41.238 millones de euros en nuevas hipotecas.

Esta cifra es un 24,3% más elevada que la del primer semestre del año pasado (33.181 millones de euros). Y es, de hecho, la más alta registrada en una primera mitad de año de los últimos 17 años, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, teniendo en cuenta que en la segunda mitad de 2024 el saldo fue similar al registrado en la primera, es posible que esa evolución se repita este ejercicio y se superen los 80.000 millones de nueva concesión de hipotecas. Y esa cifra sería también, con mucho, la más elevada de los últimos 17 años.

Eso sí, aunque los datos se asemejen a los de la burbuja, la situación es muy diferente. En la actualidad no hay un problema de crédito, aunque sí en lo que tiene que ver con el precio de la vivienda, que se ha disparado.

La vivienda, disparada

Según los últimos datos de Idealista, el precio de la vivienda de segunda mano marcó un nuevo récord en julio al dispararse un 14,7%. Este es uno de los motivos por los que el saldo se está acercando al de la burbuja.

Y es que la banca está dando más hipotecas este año porque ha aumentado la demanda por parte de las familias gracias a la bajada de los tipos de interés, lo que ha llevado a aumentar el saldo de nuevas concesiones.

Cartel de 'se vende' de una vivienda. Europa Press

Tanto es así que el número de hipotecas se disparó un 31,7% en junio respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 41.834 préstamos, siendo la mayor cifra registrada desde 2022, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero también tiene mucho que ver el precio de la vivienda. No en vano, las hipotecas cada vez se tienen que conceder por importes mayores, pues no deja de crecer el dinero que necesitan las familias para comprarse una casa. Estos dos factores están llevando el saldo de nuevas concesiones a máximos de los últimos 17 años.

"Durante la primera mitad del año se han comprado muchas más viviendas en España (un 18,5% más que en 2024, según los datos del Colegio de Registradores de España) y, por lo tanto, se han contratado más hipotecas para financiar esas adquisiciones", explica a este periódico Miquel Riera, responsable de Hipotecas de Help My Cash.



De acuerdo con los últimos datos disponibles del Consejo General del Notariado, correspondientes a junio, la comunidad en la que más ha subido la compraventa de viviendas en la primera mitad del año ha sido La Rioja, con un 24,4% más.

Por detrás, Canarias (+18,7%), Galicia (+18,3%) y Castilla-La Mancha (+17,8%) son las regiones donde más ha crecido la compra de casas en junio, mientras que Navarra (-0,9%) es la única en la que ha caído.

Al mismo tiempo, "el importe medio de cada hipoteca concedida ha aumentado, debido al incremento del precio de las viviendas". Según los datos del INE, subió un 15,5% en junio respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 168.363 euros.

El segundo semestre

Pero, ¿qué pasará en el segundo semestre? Si la concesión de hipotecas siguiera el ritmo de la primera mitad del año, se superarían los 80.000 millones de euros, con lo que también se alcanzaría el máximo desde 2008. El año del estallido de la gran crisis económica, el importe fue de 87.082 millones de euros.

Eso sí, "no necesariamente". "La concesión de créditos para viviendas tiene un componente estacional: la contratación desciende en períodos vacacionales como la Semana Santa, el verano o las Navidades, principalmente porque se compran menos viviendas en esas épocas", recuerda Riera.

Así, dado que dos de esos periodos se incluyen en la segunda mitad del año, "es probable" que se vea "un descenso en la concesión para esos dos meses".

"Podría compensarse, o no, con un incremento superior al habitual en julio o entre septiembre y noviembre, pero aún es pronto para saberlo. Ahora bien, lo que sí parece evidente es que la concesión de hipotecas en el total del 2025 será significativamente mayor a la del 2024", añade este experto.