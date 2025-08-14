CaixaBank lanza una línea de ayudas para los afectados por los incendios

CaixaBank ha anunciado este jueves un plan extraordinario de medidas de apoyo para los afectados por los incendios forestales que han afectado a distintas zonas de España.

En Castilla y León, donde el fuego, además de arrasar miles de hectáreas de alto valor natural y agrícola, ha destruido infraestructuras rurales, la entidad ha activado una línea específica de 30 millones de euros.

Las ayudas se destinarán, por un lado, a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles, de forma que se facilite el acceso a las compensaciones a las familias y negocios, informa Efe.

Una segunda línea de apoyo se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y estará destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para continuar su actividad.

Las ayudas estarán también disponibles para clientes que lo soliciten de otras zonas que se han visto afectadas por los incendios de los últimos días, como la Comunidad de Madrid y Galicia.