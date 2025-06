La CNMC rechaza que haya habido "injerencias" o presiones al consejo para autorizar la fusión de BBVA y Sabadell

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado que se hayan producido "injerencias" o presiones sobre su consejo para que fuera autorizada la concentración entre BBVA y Sabadell.

"No ha habido injerencias. No me consta que haya habido ninguna presión", ha apuntado este martes durante su intervención en el curso que organizan BBVA y la APIE.

De hecho, ha querido agradecer a los consejeros de la CNMC su "profesionalidad". Según ha contado, se ha llevado a cabo durante los últimos meses "un debate permanente" que ha derivado en "una solución" con la que todos están "cómodos".

Así se ha pronunciado horas antes de que el Consejo de Ministros vaya a comunicar si ha decidido endurecer, mantener o suavizar los compromisos que la CNMC pactó con BBVA para autorizar la operación.

Al respecto de esta circunstancia, conocida como fase 3 del análisis de Competencia de la operación, ha defendido que está recogida en la legislación española y también de otros países europeos, pese a las dudas de Bruselas.

"Y nunca ha suscitado un problema", ha dicho. Hay que recordar que Bruselas ha amenazado al Gobierno con un expediente sancionador si obstaculiza o bloquea la opa.

En las últimas horas, además, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha recordado que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia tienen potestad para pronunciarse sobre fusiones bancarias según las normas europeas.

Endurecer o suavizar

La presidenta de la CNMC ha explicado que la normativa española no aclara si el Consejo de Ministros puede endurecer o suavizar los compromisos, sino que simplemente indica que puede imponer medidas que no sean de competencia y que salvaguarden el interés general.

"Si se cumplen las dos, estaremos cumpliendo con el espíritu de la ley", ha apuntado Fernández.

Lo cierto es que en los últimos días desde BBVA se ha afirmado que, de acuerdo con la interpretación de sus servicios jurídicos, el Consejo de Ministros no podría endurecer los compromisos. De hecho, contemplan la "vía judicial" si el Gobierno impone medidas duras.

Además, ha señalado que la lista de razones que puede alegar el Consejo de Ministros que está recogida en la ley es "indicativa" y está "abierta", por lo que "puede haber otros". "Lo que se valora es el interés general", ha añadido.

Sobre la concentración bancaria, Fernández ha indicado que valorar si es mucha o poca depende del mercado y de cómo opera cada entidad.

En este sentido, ha clarificado que cuando la CNMC afirmó que Sabadell no era insustituible en el mercado, se estaba utilizando un término técnico. "No es porque no sea un gran competidor, que lo es", ha añadido.