Niknam, fundador y CEO de Bunq: "Los bancos no son gratis, siempre los pagas, pero la mayoría de la gente no lo sabe"

La banca de suscripción ha llegado con fuerza a España y poco a poco se va abriendo camino. Lo están descubriendo neobancos como Bunq, N26 o Revolut, que apuestan por aportar banca y un servicio de valor añadido a sus clientes a cambio del pago de una cuota, un modelo muy diferente al de banca tradicional.

"A menudo escucho la misma pregunta en muchos mercados, me comentan que los bancos en España son gratis, en Reino Unido son gratis, en Francia son gratis, en Alemania son gratis... Los bancos no son gratis, siempre lo estás pagando. Es sólo que la mayoría de la gente no lo sabe", explica Ali Niknam, fundador y consejero delegado de Bunq, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

El neobanco ofrece en España dos planes de banca gratuitos (Easy Card, una tarjeta virtual de recarga, y la cuenta de ahorros Easy Savings), así como varios planes bajo suscripción de pago (Easy Bank, Easy Bank Pro y Easy Bank Pro XL), que tienen un coste de entre 3,99 y 18,99 euros al mes. Actualmente, el 85% de sus usuarios en España utiliza un plan de pago.

Pero, ¿es caro este servicio en un contexto en el que muchos bancos ofrecen cuentas de forma gratuita? Para el directivo, creador del segundo neobanco más grande de Europa, que tiene con 14,5 millones de usuarios en los 27 países de la zona euro, es necesario que la gente "esté más informada" sobre cómo se paga realmente un servicio bancario.

"No sé cuánto beneficio generan BBVA o Santander, pero si miras, por una parte, a los beneficios millonarios que los bancos generan y, por otra, la convicción de la gente de que la banca es gratis, no tiene sentido", apunta.

Según explica, "la banca no es gratis", sino que, "como cualquier otra cosa en la vida, se paga". "Y, cuando comparas los costes, el valor que obtienes con Bunq es normalmente mucho más alto que en los bancos tradicionales", añade.

En su opinión, "la diferencia no es que los bancos tradicionales sean gratis y Bunq haya que pagarlo, la diferencia es que en Bunq somos transparentes sobre lo que nos estás pagando, porque creemos que no se puede crear una relación real con alguien si no somos honestos, transparentes y abiertos, por eso somos transparentes respecto al coste".

Novedades

La entidad acaba de presentar varias novedades en su operativa, como la traducción simultánea por Inteligencia Artificial (según el banco, es el primero que lo hace en el mundo) a través de su asistente virtual Finn, que permite traducir simultáneamente las llamadas que los usuarios hagan al equipo de soporte dentro de la aplicación, disponible en 27 idiomas.

Además, ha lanzado el programa de fidelización bunq Points, que facilitará a los usuarios con una suscripción de pago obtener un punto por cada euro gastado (los miembros Elite recibirán el doble de puntos), que luego podrán canjear por recompensas dentro de la propia aplicación de Bunq o en descuentos en viajes, comida o moda.

Además, el neobanco ha relanzado sus planes tanto para usuarios como para los clientes business, con la incorporación de cuentas gratuitas para estudiantes.

Los cambios en las suscripciones para negocios incluyen hasta un 1% de cashback en todos los pagos hechos con la tarjeta de Bunq, independientemente de la categoría, y la posibilidad de crear tarjetas para empleados.

Preferiríamos ser el banco que más gusta en Europa más que el mayor, porque a quién le importa ser el más grande si puedes ser el mejor

Por el momento, la entidad tiene presencia en los 27 países de la zona euro y quiere seguir creciendo, como confirma Nikman a este periódico. "Hemos pedido la licencia en Reino Unido y en Estados Unidos, pero eso lleva un tiempo, hay que hacer mucho papeleo", expone.

Por el momento, Bunq es el segundo mayor neobanco de Europa tras una década en activo. Pero para su equipo directivo es más importante ser el mejor que ser el más grande.

"La forma en la que hemos organizado la empresa es un poco atípica respecto a otras compañías porque soy un hombre de producto, me encanta crear un buen producto y la mayoría de nuestros objetivos están enfocados en las puntuaciones de lealtad de nuestros usuarios", explica.

Es por eso que "preferiríamos ser el banco que más gusta en Europa más que el mayor banco en Europa, porque a quién le importa ser el más grande si puedes ser el mejor".

España, entre las prioridades

En España la entidad aterrizó hace apenas un año, pero tiene planes para crecer en este país. "No es un secreto que España es un país importante para nosotros. Es una prioridad asegurarnos de que el banco en España sea un éxito", explica a este periódico.

Como el propio Niknam relata, aún acaban de aterrizar y han ampliado el equipo en los últimos meses mientras su número de usuarios se ha triplicado.

"A día de hoy nos enfocamos en usuarios que tienen un estilo de vida internacional y el primer problema que les solucionamos es disponer de una cuenta bancaria que pueden abrir en cinco minutos, tener cuentas en varias divisas, presupuestos, incluso recomendaciones sobre dónde comer gracias a nuestros bots de Inteligencia Artificial", explica el directivo sobre su oferta actual.

Un catálogo en el que en el futuro es posible que se terminen incluyendo los préstamos. "No ofrecemos crédito aún, sólo hipotecas en Países Bajos. Dependiendo de lo que los usuarios quieran y necesiten las extenderemos a otros mercados, pero no lo hemos hecho aún", explica.

Ali Niknam, consejero delegado y fundador del neobanco Bunq. Bunq

Una de sus últimas novedades, las cuentas gratuitas para estudiantes, sí se ofrecerán ya en este país. "España tiene muchos estudiantes internacionales gracias al programa Erasmus. Es un país agradable y mucha gente quiere ir ahí, así que España es parte de nuestra oferta para estudiantes", cuenta.

Mientras tanto, el objetivo principal en España es que los usuarios "amen" a Bunq, en palabras de Niknam. "Sé que a día de hoy nuestras traducciones necesitan algo de mejora y necesitamos localizar el producto un poco más, por lo que estamos conformando el equipo ahora. Entre bambalinas estamos trabajando mucho en ello, así que nuestra prioridad es asegurarnos de que nuestros usuarios están superfelices con nuestro producto y, entonces, empezaremos a expandirnos", explica.

Nacido de las cenizas de la crisis

En un contexto europeo tan bancarizado, ¿de dónde surge la idea de competir con otra entidad más? "Empecé con Bunq tras la crisis financiera porque fue muy dura para la gente. Mucha gente tuvo que vender sus casas, parar sus negocios... Fue horrible, en España también", explica.

"Y lo que me chocó es que muy poca gente se enfocó en la solución, pues mucha gente estaba preocupada por saber de quién fue la culpa. Y yo pensé: quizás ha sido la culpa de uno o de otro, pero eso no nos ayuda a seguir. Y me junté con quince personas y dijimos: vamos a crear un nuevo banco. Vamos a introducir un nuevo banco cuyo foco sea sólo el cliente, que pueda competir con los bancos antiguos y que haga las cosas que creemos que están bien y que son éticas y que ayude a la gente", continúa.

Para los bancos cada país tiene ligeras diferencias en normas y regulación, lo que tiene razones históricas, pero no es bueno para la gente, porque acaba pagando mayores intereses

Niknam es emprendedor desde siempre. "Empecé a programar cuando tenía nueve años, invertía en acciones con doce y empecé mi primer negocio con dieciséis. Así que Bunq es mi tercer unicornio", explica a este periódico.

Y recuerda que "mucha gente se sorprendió" de que Bunq recibiera licencia bancaria en Países Bajos porque "no se habían dado en los 35 años anteriores". "Así que fue algo importante y abrimos las puertas para otros neobancos, porque ya había un precedente y los demás reguladores ya sabían cómo autorizar nuevos bancos", recuerda.

"Y empezamos a competir, nadie pensaba que podríamos, pero creo que nuestra aplicación es el patrón oro de las aplicaciones bancarias. Es muy intuitiva, muy segura, te ofrece mucho más valor que otros bancos que otros bancos están copiando, incluso en Estados Unidos. Si hablas con Citibank, nos observan, en JP Morgan también. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido", explica.

Eso sí, reconoce que trabajar en un sector tan regulado como el bancario es todo un reto para un emprendedor. "Sí, estamos en la zona euro, pero para los bancos cada país tiene ligeras diferencias en normas y regulación, lo que tiene razones históricas, pero no es bueno para la gente, porque da lugar a mayores intereses. Así que la gente termina pagando más por sus hipotecas y recibiendo menos por sus ahorros", concluye.