BBVA regala 400 euros a clientes que cumplan este único requisito: disponible solo por tiempo limitado

En un sector bancario en el que la competencia es máxima, las diferentes entidades financieras tratan de poner en marcha nuevas estrategias con las que captar a nuevos clientes. Para ello, se recurre a distintas promociones exclusivas, bonificaciones, condiciones interesantes e incluso regalos para aquellos que abran una nueva cuenta en su entidad.

Entre todas las promociones activas en la actualidad, hay que destacar la de BBVA, que regala 400 euros a todos sus clientes que cumplan con un simple requisito, una bonificación destinada a nuevos clientes que forma parte de su apuesta por la digitalización.

BBVA siempre ha apostado por su enfoque digital y esta promoción no hace más que reforzar su postura, con un proceso de alta que se debe realizar íntegramente a través de internet, usando sistemas como el selfie para verificar la identidad de usuarios o el sistema Cl@ve PIN, un método de identificación que proporciona la Administración Pública para poder completar el registro.

Asimismo, la entidad ofrece a sus clientes un Servicio de Cambio de Banco, a través del cual se simplifica el proceso de domiciliar la nómina o pensión, y la gestión de los diferentes recibos de agua, luz, gas o internet. Se trata de un servicio gratuito que permite transferir todos los pagos recurrentes de manera sencilla de una entidad bancaria a otra, evitando problemas en el proceso con el banco de origen.

¿En qué consiste la bonificación de 400 euros de BBVA?

BBVA ha lanzado una campaña orientada a todos aquellos que quieran abrir una cuenta bancaria online, recompensando a esos nuevos clientes con 400 euros siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, que principalmente están relacionados con la domiciliación de una pensión o nómina.

Para poder acceder a esta bonificación se deben cumplir con una serie de requisitos, comenzando por la apertura de una cuenta nómina sin comisiones a través de la web de BBVA, siendo una cuenta que no tiene comisiones de mantenimiento, lo que la convierte en una opción interesante para todos aquellos que quieran gestionar sus finanzas sin costes adicionales.

Además, se debe domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros al mes, una domiciliación que debe mantenerse durante un período mínimo de 12 meses consecutivos. Durante el proceso de alta, se debe introducir el código promocional "NOMINA400" para poder acceder a la bonificación, ya que es el que activa la promoción.

Por otro lado, conviene recalcar que no se puede combinar la bonificación de nómina con la devolución por facturas, lo que significa que, en el caso de disfrutar de la bonificación de 400 euros por domiciliar tu nómina, no podrás disfrutar al mismo tiempo de otra promoción que ofrece esta entidad bancaria, como es la devolución por la domiciliación de facturas.

De esta manera, si se opta por no domiciliar la nómina, BBVA ofrece una devolución de hasta 60 euros brutos al mes durante un año por domiciliar tus facturas de servicios básicos, como gas, luz, agua o internet. El máximo que se puede recibir con esta promoción es de 720 euros brutos anuales.

¿Valen la pena las promociones bancarias?

Uno de los elementos más comunes y conocidos entre las relaciones entre entidades bancarias y clientes son los regalos de los bancos por domiciliar la nómina o pensión o por contratar determinados productos, con unas recompensas que pueden llegar en forma de dinero ingresado en cuenta u otros regalos.

Una de las grandes ventajas de domiciliar la nómina puede tener algunas ventajas y claramente una de las más interesantes es la de poder ganar dinero por tus ingresos, aunque también ayuda a eludir el pago de comisiones, obtener tarjetas de crédito y débito de forma gratuita, disfrutar de beneficios como el anticipo de la nómina, la devolución en recibos de suministros, descuentos en gasolina y mucho más.

En plena guerra por captar nuevos clientes e ingresos, son constantes las promociones de las entidades bancarias, con ganchos que en ocasiones son irresistibles, pero que también plantean algunas dudas, principalmente relacionadas con el hecho de si merece o no la pena domiciliar la nómina para conseguirlos. En este sentido, no existe una respuesta única válida, sino que será más o menos conveniente en función del precio que un cliente esté dispuesto a pagar en lo que respecta a su vinculación con el banco durante un tiempo determinado.

De esta forma, si una persona tiene claro que no va a mover nuevamente el dinero de esa entidad bancaria a la que trae su dinero, puede resultar interesante aprovecharse de este tipo de bonificaciones, pero si no se está seguro, puede no ser la mejor opción, puesto que para poder acceder a las promociones será necesario mantener domiciliada la nómina durante un determinado periodo de tiempo.

En cualquier caso, conviene tratar de conseguir un buen regalo que no suponga una permanencia o vinculación excesiva, además de que este tipo de obsequios pueden ser una oportunidad para el cliente siempre que conozca los requisitos y esté dispuesto a cumplir con los mismos.

Hay que tener siempre en cuenta las comisiones que se pagarán con esa nueva cuenta, tanto por su mantenimiento como por la emisión de tarjeta, así como por otras cuestiones relacionadas con las transferencias SEPA, por ejemplo. Tampoco hay que olvidar que el cliente debe pagar impuestos por el regalo recibido, ya sea un objeto físico, una remuneración o dinero en efectivo.