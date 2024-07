Gortázar insiste en que España necesita un "proceso de consolidación fiscal" pactado por todos los partidos

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha insistido este miércoles en que España necesita un "proceso de consolidación fiscal" que cuente "con una visión conjunta de las distintas fuerzas políticas".

Se trata de la misma demanda que ya realizó en marzo, también en Valencia, el presidente de la entidad financiera. Fue la principal reivindicación de José Ignacio Goirigolzarri en su discurso durante la junta general de accionistas de la entidad.

"No puedo estar más de acuerdo", ha refrendado este miércoles Gortázar. Se trata de una petición planteada para armonizar la fiscalidad en el país y atajar el creciente problema de la deuda del Estado y las autonomías.

La misma choca frontalmente con el cupo catalán que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a brindar a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero Gortázar ha evitado valorar esta cuestión.

"Entiendo que es un tema de máximo interés, pero no me corresponde comentarlo a favor o en contra. No le toca al Consejero Delegado de CaixaBank en la presentación de resultados. No quiero pronunciarme, no nos toca", ha dicho preguntado al respecto por EL ESPAÑOL-Invertia.

El dirigente se ha pronunciado en estos términos en la comparecencia trimestral que realiza para ofrecer el resultado del banco. CaixaBank ha registrado en el primer semestre de 2024 un beneficio neto atribuido de 2.675 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el dato fue de 2.137 millones.

Así lo ha comunicado este miércoles la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La enseña atribuye su mayor beneficio a "una notable mejora de la actividad, con crecimiento en crédito y en recursos de clientes".

En este contexto, el Grupo CaixaBank "amplía su base de clientes y da servicio ya a 20,2 millones de clientes en España y Portugal, a través de una red con más de 4.100 oficinas".

Trimestre "muy positivo"

"En CaixaBank hemos tenido un primer semestre muy positivo en todas las líneas de negocio, que nos ha permitido seguir apoyando a la economía y a la sociedad, y reforzar nuestro compromiso con una manera diferente de hacer banca", ha afirmado al respecto el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar.

El directivo ha subrayado que "el incremento de la actividad ha sido una de las mejores noticias de los últimos seis meses". "Los recursos de clientes han aumentado en 37.095 millones y la cartera de crédito sana en 7.648 millones. Este crecimiento de casi 45.000 millones en el semestre nos ha llevado a continuar mejorando nuestras cuotas de mercado y consolidar el liderazgo del sector", ha precisado.

Los recursos de clientes de CaixaBank "cierran junio en 667.424 millones de euros, un 5,9% más que en diciembre de 2023, impactados por la estacionalidad habitual positiva del ahorro a la vista del segundo trimestre". "Los recursos en balance aumentan un 5,3%, hasta 487.807, con alzas en ahorro a la vista, ahorro a plazo y en los pasivos por contratos de seguros; y los activos bajo gestión se sitúan en 172.589 millones, un 7,3% más", agrega la firma.

Destaca también "la buena evolución de las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones, que en el primer semestre alcanzan 6.421 millones de euros, un 25,9% más que en el mismo periodo de 2023. En el caso de los seguros de protección, el stock de primas crece un 10,9% en tasa interanual.