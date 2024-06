BBVA descarta comprar otro banco en España si no sale adelante la fusión con Sabadell

BBVA apuesta fuerte por Sabadell y no contempla crecer en España de otra manera que no sea esa. De hecho, en la entidad no tienen pensado comprar otra entidad si la opa y posterior fusión no sale adelante.

"No". Así de tajante se ha mostrado Peio Belausteguigoitia, country manager de BBVA en España, tras ser preguntado este miércoles si el banco buscaría hacerse con otra entidad si no sale bien la fusión con Sabadell. Según ha contado durante su intervención en el XLI Seminario de APIE y BBVA, llamado El rol de las empresas en la nueva economía, en ese hipotético caso el banco seguiría con su estrategia en España, que en los últimos años les está dando "resultados excelentes". Atractivo de la operación Además, Belausteguigoitia ha insistido en las declaraciones efectuadas en este mismo foro el pasado lunes por Carlos Torres, presidente del banco, sobre que la operación tiene atractivo aunque no salga adelante la fusión por problemas con las autorizaciones regulatorias. "Nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida los ahorros en gastos generales y tecnología y la operación seguiría teniendo enorme atractivo incluso en ese escenario, que consideramos menos probable", afirmó el presidente de BBVA. [Torres (BBVA) considera que la opa sobre Sabadell tiene "enorme atractivo" incluso si el Gobierno impide la fusión] Este miércoles, el responsable del banco en España ha insistido en esta posición. En su opinión, el punto fuerte en este escenario sería "la complementariedad de los bancos", que ha sido "claramente uno de los racionales de la operación". Belausteguigoitia ha apuntado que los costes de reestructuración de la operación descansan sobre todo en los gastos en tecnología y generales y no tanto en personal, por lo que también existirían sinergias en el caso de que el banco se convirtiera en propietario de Sabadell pero no pudiera integrarlo. "Lo que sería hoy la reestructuración tiene que ver mucho más con gastos generales y de tecnología y seguiría habiendo en un porcentaje muy significativo en el caso de no fusión", ha apuntado. El banquero ha explicado que la opa continúa su evolución con normalidad y que la entidad está "hablando" con los organismos y colaborando proactivamente con la remisión de documentación. Aterrizaje en Alemania En otro orden de cosas, Belausteguigoitia ha contado que el banco está trabajando para lanzar una propuesta de banca digital en Alemania a lo largo de 2025 a imagen de la entidad que lanzó hace tres años en Italia. En este país, "los datos de crecimiento y captación están siendo mucho mejores que los que teníamos previstos al inicio", ha explicado el banquero, recalcando que están "muy contentos" con los resultados obtenidos.