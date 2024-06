La CNMV admite a trámite la opa de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la opa lanzada por BBVA sobre el 100% del capital de Sabadell. Se trata de un paso necesario para que el supervisor de los mercados pueda dar su visto bueno al folleto de la operación.

La CNMV ha decidido admitir a trámite la opa "al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas el día 4/06/2024, se ajustan a lo dispuesto" en la legislación vigente.

En efecto, BBVA solicitó a la CNMV la aprobación de la opa el pasado 24 de mayo, algo que llegará dentro de algunos meses, después de que el Banco Central Europeo (BCE) se pronuncie sobre la operación en un plazo de, aproximadamente, medio año.

Así lo aclara el propio supervisor en el comunicado dado a conocer este martes. "La CNMV no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la no oposición del BCE a la operación", señala.

Y es que el supervisor bancario de los bancos de la zona euro tiene que manifestar "expresa o tácitamente" su no oposición a la potencial adquisición de Sabadell por parte de BBVA si la opa sale adelante.

Además, la CNMV recuerda que "la admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 de la precitada norma".