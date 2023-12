La banca extranjera empieza a bajar los intereses de los depósitos a plazo tras el parón de los tipos del BCE

El parón en las subidas de los tipos de interés decretado por el Banco Central Europeo (BCE) hace ahora dos meses ya se está dejando notar en los intereses que las entidades pagan a las familias por sus depósitos. Los bancos extranjeros, que son los que mejores rentabilidades han ofrecido desde que comenzó la subida de tipos, están dando ya marcha atrás y rebajando los intereses de sus depósitos a plazo.

El giro en la política monetaria que dio el instituto emisor del euro en julio de 2022 albergó el regreso de los depósitos a plazo, un producto financiero que prácticamente había desaparecido de los catálogos de los bancos, al que siguieron continuas mejoras en las rentabilidades ofrecidas.

Al menos en el caso de los bancos extranjeros, porque los grandes españoles se han resistido durante meses a recuperar la remuneración de los depósitos. Han comenzado a hacerlo hace poco, ya sea a través de depósitos generalizados con baja rentabilidad o de productos exclusivos para clientes seleccionados.

Así, si un cliente en España quería obtener una rentabilidad superior al 3,5% o el 4%, durante meses sólo ha podido encontrarla en los depósitos de bancos extranjeros que se pueden contratar en España a través de plataformas como Raisin.

"No sólo lo hicieron antes que la banca española, sino que además fueron bastante más agresivos. Por ejemplo, los mejores depósitos italianos llegaron a ofrecer a un plazo de doce meses un interés del 4,4% TAE", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Andrea Morales, responsable de Bancos y Depósitos de Help My Cash.

Bajada de intereses

Sin embargo, estos intereses están bajando ya. De acuerdo con los datos recopilados por Help My Cash, los italianos Banca Sistema y Banca Progetto, junto al francés Younited y el lituano Fjord Bank Term, han reducido los intereses que pagan por sus depósitos a plazo.

En concreto, Banca Sistema ofrece ya rentabilidades de entre el 4,3% y el 4,4% TAE para depósitos a entre 12 y 60 meses, frente a las anteriores, que iban del 4,4% al 4,5% TAE.

Por su parte, Banca Progetto da depósitos a periodos de entre 9 y 36 meses a intereses que van del 4% al 4,2% TAE. Antes estas rentabilidades eran del 4,1% al 4,3% TAE. En cuanto a Younited, da entre el 3% y el 3,78% TAE para plazos de 12 a 60 meses, frente a los valores anteriores, que iban del 3,5% al 4,1% TAE.

Por último, Fjord Bank Term paga ahora entre un 3,5% y un 3,9% TAE, frente a las rentabilidades previas -del 3,7% al 4,1% TAE- para plazos de entre 12 y 60 meses.

Parón y recortes de tipos

Unas bajadas que tienen mucho que ver con el parón en las subidas de los tipos de interés que el BCE decretó el pasado mes de octubre y con la perspectiva de que se mantendrán en este nivel durante bastante tiempo, hasta que se consiga dominar a la inflación, como sostiene la institución.

Lo cierto es que el BCE no quiere hablar de recortes de los tipos todavía, si bien el mercado asume que en la segunda mitad del año que viene podrían comenzar las reducciones.

"Todo apunta a que el BCE mantendrá los tipos de interés y ya no los subirá más; es más, hay quienes pronostican que podrían bajarlos en algún momento del primer semestre de 2024, así que algunos de los depósitos que más remuneración ofrecían han empezado a bajar sus intereses. Se trata de recortes pequeños, pero podrían marcar la tendencia", adelanta la experta de Help My Cash.

Con todo, a pesar de estas rebajas, la rentabilidad que ofrecen los bancos españoles "no se acerca aún a la remuneración que ofrece su competencia europea", añade Morales.

Y es que entre los bancos españoles se pueden encontrar rentabilidades máximas cercanas al 3%. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, correspondientes al mes de octubre, los depósitos ofrecen una rentabilidad media del 2,43%. Esta cifra equivale casi a la mitad de la rentabilidad máxima ofrecida por la banca extranjera.

